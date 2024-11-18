Топ-5 странных вещей, которые ели дети в СССР

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Топ-5 странных вещей, которые ели дети в СССР

Жизнь в Советском Союзе была полна ограничений, но именно эта простота формировала у детей уникальное восприятие мира. В условиях дефицита сладостей и обычных вкусностей малыши находили необычные альтернативы, которые сегодня кажутся совершенно странными.

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Редакция OBOZ.UA расскажет о топ-5 необычных десертах, которые очень любили дети СССР. Среди них есть муравьиная кислота, а также смола.

Зеленые фрукты – запретный плод слаще

Топ-5 странных вещей, которые ели дети в СССР

Незрелые яблоки, абрикосы или даже вишни привлекали советских детей своим кисловатым вкусом. Родители часто предупреждали о возможных болях в животе или больнице, но это лишь добавляло интриги. Кислые плоды из дерева или соседского сада казались настоящим деликатесом, особенно если их приходилось "доставать" в условиях приключений.

Гудрон – бюджетная "жвачка"

Топ-5 странных вещей, которые ели дети в СССР

На строительных площадках дети находили кусочки гудрона, который почему-то считали замечательным средством для чистки зубов. Хотя материал обладал неприятным запахом и специфическим вкусом с нефтяными нотками, его жевали часами. Гудрон стал своеобразным символом изобретательности и детского желания подражать взрослым с их жевательными резинками, которых нельзя было найти.

Рябина – и оружие, и лакомство

Топ-5 странных вещей, которые ели дети в СССР

Маленькие красные плоды рябины дети использовали не только для игры в "рябинострелках". Они охотно пробовали их на вкус, несмотря на то, что ягоды были кислыми и терпкими. Еда это была или просто эксперимент – теперь сложно сказать, но свежесорванные плоды непременно попадали в рот.

Муравьиная кислота – вкус дикой природы

Топ-5 странных вещей, которые ели дети в СССР

Этот "деликатес" был еще более странным. Дети искали большой муравейник, брали палочку, облизывали ее и вставляли внутрь. Муравьи, защищая свою территорию, обрабатывали палку кислотой. Ее кислый вкус стал интересным опытом для малышей, которые находили в этом развлечение.

Древесная смола – природная карамель

Топ-5 странных вещей, которые ели дети в СССР

Древесная смола, которую можно было обнаружить на фруктовых деревьях, стала еще одной альтернативой сладостям. Самой любимой среди детей считалась смола из вишневых деревьев. Ее жевали, как конфету, получая сладкий и немного терпкий вкус.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему в СССР делали сладости с кровью быка.

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