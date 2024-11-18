Топ-5 странных вещей, которые ели дети в СССР

Жизнь в Советском Союзе была полна ограничений, но именно эта простота формировала у детей уникальное восприятие мира. В условиях дефицита сладостей и обычных вкусностей малыши находили необычные альтернативы, которые сегодня кажутся совершенно странными.

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Редакция OBOZ.UA расскажет о топ-5 необычных десертах, которые очень любили дети СССР. Среди них есть муравьиная кислота, а также смола.

Зеленые фрукты – запретный плод слаще

Незрелые яблоки, абрикосы или даже вишни привлекали советских детей своим кисловатым вкусом. Родители часто предупреждали о возможных болях в животе или больнице, но это лишь добавляло интриги. Кислые плоды из дерева или соседского сада казались настоящим деликатесом, особенно если их приходилось "доставать" в условиях приключений.

Гудрон – бюджетная "жвачка"

На строительных площадках дети находили кусочки гудрона, который почему-то считали замечательным средством для чистки зубов. Хотя материал обладал неприятным запахом и специфическим вкусом с нефтяными нотками, его жевали часами. Гудрон стал своеобразным символом изобретательности и детского желания подражать взрослым с их жевательными резинками, которых нельзя было найти.

Рябина – и оружие, и лакомство

Маленькие красные плоды рябины дети использовали не только для игры в "рябинострелках". Они охотно пробовали их на вкус, несмотря на то, что ягоды были кислыми и терпкими. Еда это была или просто эксперимент – теперь сложно сказать, но свежесорванные плоды непременно попадали в рот.

Муравьиная кислота – вкус дикой природы

Этот "деликатес" был еще более странным. Дети искали большой муравейник, брали палочку, облизывали ее и вставляли внутрь. Муравьи, защищая свою территорию, обрабатывали палку кислотой. Ее кислый вкус стал интересным опытом для малышей, которые находили в этом развлечение.

Древесная смола – природная карамель

Древесная смола, которую можно было обнаружить на фруктовых деревьях, стала еще одной альтернативой сладостям. Самой любимой среди детей считалась смола из вишневых деревьев. Ее жевали, как конфету, получая сладкий и немного терпкий вкус.

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