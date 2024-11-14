Почему в СССР делали детские сладости с кровью быка: объясняем

В Советском Союзе, где доступ к разнообразным продуктам был ограниченным, именно сладости с кровью быка были очень популярным "лакомством". Основной причиной этого был недостаток продуктов и витаминов, необходимых для сбалансированного питания, особенно среди детей. Качественное питание было роскошью, а дефицит железа в крови был распространенной проблемой. Поэтому в ход шел продукт, который на данный момент все знают под названием гематоген.

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Редакция FoodOboz расскажет, что на самом деле находится в составе гематогена. Такой продукт имеет довольно интересную историю и предназначение.

Почему в СССР делали детское "лакомство" с кровью быка

Гематоген на самом деле не был советским изобретением – его разработали в Швейцарии в конце XIX века как препарат на основе бычьей крови для повышения уровня железа. Однако на Западе он не стал популярным, в то время как в СССР, где анемия была распространенная среди детей, его начали активно использовать для укрепления здоровья. Сначала гематоген изготовляли в виде жидкого препарата, но чтобы дети охотнее его потребляли, впоследствии его стали выпускать в виде батончика с приятным сладким вкусом.

Что входило в состав гематогена

Черный пищевой альбумин – очищенный и высушенный белок, добываемый из бычьей крови. Именно он обеспечивал гематогену основную пользу, поскольку содержал железо, необходимое для борьбы с анемией.

Крахмальная патока, сгущенка, сахар и ванилин – эти ингредиенты добавляли для создания приятного вкуса и текстуры батончика, что делало его похожим на десерт.

Почему гематоген в Советском Союзе стал "лакомством"

Большинство людей в СССР не воспринимали гематоген как лечебное средство и часто употребляли его как сладкий батончик. Информация о лечебных свойствах гематогена не всегда была известная, поэтому многие воспринимали его как обычное лакомство, учитывая сладкий вкус и удобный формат. В условиях дефицита продуктов гематоген часто становился доступной альтернативой сладостям.

Гематоген сегодня

Несмотря на его историю и медицинское назначение, гематоген все еще можно найти в аптеках. Однако современные потребители лучше осознают его свойства и сейчас его редко воспринимают как обычный десерт.

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