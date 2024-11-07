Что едят дети в разных странах мира: где полезнее и вкуснее

Культура питания в разных странах мира очень отличается. И это касается не только конкретных национальных блюд. Больше всего отличий можно увидеть именно в питании детей. То, что один народ привык считать вредным продуктом для школьников, в другом государстве может считаться, напротив, полезным.

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Редакция FoodOboz расскажет об особенностях питания детей в разных странах мира. У каждой свой подход и приоритеты.

Франция. Культура питания и школьные обеды

Французская кухня отличается богатством овощей, сыров и изящных десертов. Раньше школьные обеды включали даже вино, но сейчас подают только воду. Стоимость обеда в школьной столовой – от 5 до 11 евро. Здесь обед является своеобразным ритуалом: французы не позволяют себе перекусы на ходу, и все обеденное время тратят на спокойное потребление пищи.

Меню включает в себя разнообразные овощи, сыр, йогурты и десерты. Учебные заведения способствуют развитию гастрономического вкуса, а в школах отсутствуют такие привычные для нас блюда, как супы или борщ. Раньше школьникам даже подавали вино или сидр, однако с 1981 алкогольные напитки в школах запрещены.

Великобритания. Питание в школах и уроки кулинарии

Британские школьники питаются блюдами, богатыми бобовыми и овощами, а школьный обед стоит в среднем от 2,5 до 6,5 фунтов. Раз в неделю детям предлагают любимые блюда, например, бургеры с картофелем фри. Также учащихся обучают основам кулинарии — они сами готовят простые блюда, включая традиционные национальные и иностранные рецепты. В частных школах еду привозят специализированные поставщики, что увеличивает качество и стоимость питания.

США. Полуфабрикаты и шведский стол

В школах США обед стоит в среднем от 3 до 5 долларов, а для детей с медицинскими потребностями питание предоставляется бесплатно. Хотя школьная программа популяризирует здоровое питание, реальность отличается: школьники едят пиццу, бургеры и мак-н-чизы. Однако есть школы, где дети получают более сбалансированное питание. В школьных столовых учащиеся могут выбирать еду самостоятельно, используя специальные карты для оплаты.

Германия. Родительские комитеты и регулируемое меню

В Германии цена обеда для школьников колеблется от 3 до 5 евро. Питание в школах регулируется родительскими комитетами, активно участвующими в формировании меню с учетом индивидуальных потребностей детей. Местные блюда могут быть достаточно калорийными, поэтому учащиеся часто миксуют их с рыбой и салатами. Для детей из малообеспеченных семей питание покрывается социальными службами

Испания. Любовь к хлебу

Испанские школьные обеды часто включают в себя хлебные блюда, что отражает исторические традиции. Стоимость обедов колеблется от 4 до 6 евро. Одним из самых популярных блюд является бокадио – бутерброд из багета с разными начинками, которые раньше могли даже указывать на социальный статус ребенка.

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