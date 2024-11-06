5 десертов из СССР, о которых точно не знают современные дети

Сейчас в каждом магазине большое разнообразие сладостей для детей на любой вкус. Но при СССР такого не было. Малыши радовались обычной сгущенке, запеченному яблоку, а также бутербродам с печеньем. Бывали и совсем странные сочетания, которые считались вкусностями.

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Редакция FoodOboz делится подборкой из 5-ти десертов, которые были любимые для детей в СССР. Современное поколение даже не знает о таких блюдах.

Сухой кисель

Для многих советских школьников сухой кисель стал самым популярным сладким угощением. Его можно было быстро приготовить как фруктовый напиток, но дети в большинстве своем не варили его, а ели в сухом виде. Стоимость этого продукта была около тридцати копеек, и часто его покупали вместе, чтобы разделить между собой.

В состав сухого киселя входили:

сахар

картофельный крахмал

лимонная кислота

пищевые красители

фруктовые и ягодные экстракты (в зависимости от вкуса).

Красители придавали киселю яркие оттенки, поэтому после употребления на языке оставался цветной след.

Вареное сгущенное молоко

Сгущенка была доступна не всегда, но впоследствии стала незаменимым продуктом на советских кухнях. Чтобы получить вареную сгущенку, ее варили прямо в банке, погрузив в кастрюлю с водой на два-три часа. Это было настоящее кулинарное испытание – важно было вовремя достать банку, чтобы она не взорвалась, ведь многие хозяйки имели досадный опыт, когда приходилось оттирать следы сгущенки по всей кухне.

Печеные яблоки

В советское время яблок было достаточно, но дети часто не обращали на них внимание. Чтобы привлечь детей к употреблению фруктов, родители выпекали яблоки. Для этого удаляли сердцевину, всыпали чуть-чуть сахара внутрь и ставили фрукты в духовку на 20-30 минут. Запеченные яблоки становились настоящим домашним деликатесом, который любили и дети, и взрослые.

Бутерброд с печеньем

Настоящий советский десерт – бутерброд из печенья "Юбилейное". Дети делали его, намазывая на печенье сливочное масло или варенье и скрепляя несколько слоев. Часто это превращалось в целую башню из печенья, и съесть ее было настоящим наслаждением. Детей не беспокоила калорийность такого десерта, и они наслаждались вкусом последней крохи.

Жженый сахар

Жженый сахар был простым, но очень вкусным лакомством. Сахар насыпали в ложку, добавляли несколько капель воды и нагревали над плитой, пока он не плавился и не превращался в карамель. Некоторые дети вставляли зубочистку, чтобы сделать леденец на палочке, а другие слизывали сладость прямо с ложки. Когда детей было много, сахар растапливали в кастрюле и разливали по ложкам.

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