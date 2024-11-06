5 десертов из СССР, о которых точно не знают современные дети

Екатерина Ягович
Моя столовая
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5 десертов из СССР, о которых точно не знают современные дети

Сейчас в каждом магазине большое разнообразие сладостей для детей на любой вкус. Но при СССР такого не было. Малыши радовались обычной сгущенке, запеченному яблоку, а также бутербродам с печеньем. Бывали и совсем странные сочетания, которые считались вкусностями.

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Редакция FoodOboz делится подборкой из 5-ти десертов, которые были любимые для детей в СССР. Современное поколение даже не знает о таких блюдах.

Сухой кисель

5 десертов из СССР, о которых точно не знают современные дети

Для многих советских школьников сухой кисель стал самым популярным сладким угощением. Его можно было быстро приготовить как фруктовый напиток, но дети в большинстве своем не варили его, а ели в сухом виде. Стоимость этого продукта была около тридцати копеек, и часто его покупали вместе, чтобы разделить между собой.

В состав сухого киселя входили:

  • сахар
  • картофельный крахмал
  • лимонная кислота
  • пищевые красители
  • фруктовые и ягодные экстракты (в зависимости от вкуса).

Красители придавали киселю яркие оттенки, поэтому после употребления на языке оставался цветной след.

Вареное сгущенное молоко

5 десертов из СССР, о которых точно не знают современные дети

Сгущенка была доступна не всегда, но впоследствии стала незаменимым продуктом на советских кухнях. Чтобы получить вареную сгущенку, ее варили прямо в банке, погрузив в кастрюлю с водой на два-три часа. Это было настоящее кулинарное испытание – важно было вовремя достать банку, чтобы она не взорвалась, ведь многие хозяйки имели досадный опыт, когда приходилось оттирать следы сгущенки по всей кухне.

Печеные яблоки

5 десертов из СССР, о которых точно не знают современные дети

В советское время яблок было достаточно, но дети часто не обращали на них внимание. Чтобы привлечь детей к употреблению фруктов, родители выпекали яблоки. Для этого удаляли сердцевину, всыпали чуть-чуть сахара внутрь и ставили фрукты в духовку на 20-30 минут. Запеченные яблоки становились настоящим домашним деликатесом, который любили и дети, и взрослые.

Бутерброд с печеньем

5 десертов из СССР, о которых точно не знают современные дети

Настоящий советский десерт – бутерброд из печенья "Юбилейное". Дети делали его, намазывая на печенье сливочное масло или варенье и скрепляя несколько слоев. Часто это превращалось в целую башню из печенья, и съесть ее было настоящим наслаждением. Детей не беспокоила калорийность такого десерта, и они наслаждались вкусом последней крохи.

Жженый сахар

5 десертов из СССР, о которых точно не знают современные дети

Жженый сахар был простым, но очень вкусным лакомством. Сахар насыпали в ложку, добавляли несколько капель воды и нагревали над плитой, пока он не плавился и не превращался в карамель. Некоторые дети вставляли зубочистку, чтобы сделать леденец на палочке, а другие слизывали сладость прямо с ложки. Когда детей было много, сахар растапливали в кастрюле и разливали по ложкам.

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