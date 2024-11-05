Топ-5 блюд из школьных столовых СССР: 'вкусности', которые сейчас вряд ли кто-то захочет есть

Блюда советских школьных столовых имели свою специфику, которая осталась в памяти нескольких поколений. Сегодня эти рецепты вряд ли стали бы популярные, но для многих они остаются ностальгическими воспоминаниями о школьных буднях тех времен.

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Редакция FoodOboz делится подборкой блюд, которые готовили в школьных столовых СССР. Сейчас эти "вкусности" вряд ли понравились бы детям.

Какао с пенкой: ностальгический напиток столовых

На первый взгляд, какао в школьных столовых могло показаться простым напитком из какао-порошка и молока. Однако секретная технология приготовления придавала ему особого привкуса, который не всем нравился. Под толстой пенкой скрывалась водянистая жидкость, обладавшая слабым вкусом какао, а осадок в виде густой песчаной массы занимал треть стакана. Только отважные дети могли допросить этот "шоколадный" напиток до конца.

Молочный суп с неожиданным ингредиентом

Многие советские дети не могли смириться с молочным супом. В более легкой версии это была сладкая молочная смесь с вермишелью, но некоторые из поваров добавляли к ней еще и овощи. Картофель и морковь в молочной основе придавали супу еще больший экзотический вкус, что часто вызывало сопротивление у школьников.

Пышный омлет на любой аппетит

Школьный омлет готовили из тщательно взбитых яиц и молока, которые перемешивались в крупных миксерах. В отличие от традиционной яичницы, такое блюдо получалось очень пышным и быстро насыщало даже взрослого. Однако этот эффект сытости длился недолго, поэтому на перерывах дети часто снова голодали.

Котлеты с дополнительным "складом"

Дефицит мяса в СССР заставлял поваров искать альтернативу. Они смешивали мясной фарш с хлебом, который кое-где составлял до 30% от общей массы котлеты. Классическим гарниром было картофельное пюре, а иногда повара предлагали подать котлету на хлеб, создавая таким образом простой "бургер".

Манная каша с комочками: завтрак для терпеливых

Манную кашу часто готовили в школах и детсадах из-за ее низкой стоимости и быстрого приготовления. Однако текстура оставляла желать лучшего: каша часто имела густые комочки, портившие аппетит. Иногда для улучшения вкуса к ней добавляли измельченные хлебные сухарики или немного варенья, но это редко спасало от критики со стороны учеников.

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