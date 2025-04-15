Школьное питание в Украине: сколько раз должны кормить учеников и какова продолжительность обеденного перерыва

Разовость питания устанавливается учебным заведением в зависимости от возраста школьников, типа учебного заведения и особенностей организации образовательного процесса. Однако в школах должно быть организовано по меньшей мере одноразовое горячее питание для детей.

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В то же время, для учеников 5–9 классов, по согласию родителей, должно быть обеспечено двуразовое питание, если они посещают группу продленного дня. Три раза должны питаться дети начальной школы, которые остаются после уроков, и отдельные льготные категории учеников. Такие условия предусмотрены Санитарным регламентом для учреждений общего среднего образования.

Четырехразовое питание должны получать ученики специальных школ и школ-интернатов, а пятиразовое с не менее чем тремя потреблениями горячей пищи – дети в учебных заведениях и учреждениях оздоровления и отдыха с круглосуточным пребыванием.

Кроме того, ежедневное питание должно быть разнообразным и включать продукты, относящиеся к разным группам. Калорийность завтрака составляет около 25-30%, обеда около 30-35% от суточной потребности в энергии в соответствии с нормами питания. Средняя норма рассчитывается с учетом требований возрастной группы учеников.

Для начальной школы рекомендуемая продолжительность перерыва на прием пищи должна быть не менее 30 минут. Для учащихся 5–12 классов – не менее 20 минут, отмечает Государственная служба качества образования.

Напомним, с сентября 2025 года не только дети начальной школы, но и ученики 5–11 классов в прифронтовых и приграничных областях получат бесплатное питание. Также планируется расширить программу и для 5-6 классов. Равномерно реформа школьного питания будет обхватывать и другие классы по всей стране.

Для реализации программы планируется обновлять школьные столовые, модернизировать пищеблоки, создать программы и хабы для повышения квалификации поваров, усилить контроль качества образования пищи.

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