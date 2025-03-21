МОН расширяет программу бесплатного школьного питания: что изменится с сентября 2025 года

С сентября 2025 года не только дети начальной школы, но и ученики 5–11 классов в прифронтовых и приграничных областях получат бесплатное питание. Также планируется расширить программу и для 5-6 классов.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Там подчеркнули, что постепенно реформа школьного питания будет включать и другие классы по всей стране.

"Продолжаем внедрять реформу школьного питания, инициированную первой леди Еленой Зеленской для обеспечения детей качественным полноценным питанием в учебных заведениях, а также формирования культуры здорового питания и распространения ее среди украинских семей", – говорится в сообщении.

Для реализации программы планируется обновлять школьные столовые, модернизировать пищеблоки, создать программы и хабы для повышения квалификации поваров, усилить контроль качества образования пищи.

Внедрение реформы осуществляется в сотрудничестве с Командой реформы школьного питания, обеспечивающей экспертную поддержку и консультационное сопровождение на всех этапах реализации. Благодаря программе школьники смогут учиться и расти без тревоги о базовых потребностях.

МОН отметило, что в 2025 году осуществляется модернизация пищеблоков, созданы курсы повышения квалификаций для поваров, а также распространяется культура здорового питания.

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