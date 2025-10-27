77-летняя рекордсменка по написанию радиодиктантов дала единственный совет Наталье Сумской

77-летняя рекордсменка по написанию украинских радиодиктантов Кристина Гоянюк дала один совет актрисе театра и кино, народной артистке и телеведущей Наталье Сумской, которая будет читать текст диктанта национального единства 2025. В этом году он будет называться "Треба жити!"

По словам Гоянюк, многое зависит от того, кто диктует, поэтому важно это делать внимательно. Об этом она рассказала в интервью для Суспільне Культура.

"Диктант надо не просто читать, а диктовать – с соответствующей пунктуацией и интонированием. Поэтому к Сумской у меня просьба:"внимательно диктовать, потому что именно от этого зависит, как мы напишем", – говорит рекордсменка.

Кристина Гоянюк участвовала во всех диктантах национального единства, и только семь раз делала ошибки. А в 2023–2024 годах становилась победительницей всеукраинского флешмоба.

Напомним, в этом году Радиодиктант украинцы будут писать 27 октября в 11.00. Автором текста стала писательница Евгения Кузнецова.

