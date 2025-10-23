Радиодиктант национального единства 2025 будет содержать важное нововведение

Радиодиктант национального единства в 2025 году впервые будут переводить на жестовый язык. Также в этом году общественная организация "Відчуй" подает заявку на Национальный рекорд Украины по самому массовому написанию диктанта с переводом на жестовом языке.

Об этом сообщила советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, информирует Детектор Медиа. Диктант состоится в гибридном формате. Центральной офлайн-локацией станет Киевский профессиональный колледж прикладных наук. Также участники смогут присоединиться онлайн.

Для участия в мероприятии и приобщения к установлению рекорда индивидуальные участники и организованные группы от учебных заведений должны заполнить регистрационную форму. После регистрации участники получат ссылку на онлайн-трансляцию и подробные инструкции. Приобщиться приглашают всех неравнодушных граждан, владеющих жестовым языком.

"Обеспечение доступа к качественному образованию для каждого ребенка, в частности для детей с нарушениями слуха, является безусловным приоритетом государства и фундаментальным правом. Эта инициатива – яркий пример того, как гражданское общество и ответственный бизнес объединяются для построения инклюзивного образовательного пространства. Вместе мы демонстрируем, что украинский жестовой язык является неотъемлемой частью нашей национальной идентичности, а безбарьерность – ключевым принципом развития нашей страны", – отметила Герасимчук.

Напомним, напишет текст Радиодиктанта-2025 писательница Евгения Кузнецова. Читать его будет актриса Наталья Сумская.

Когда и где слушать радиодиктант

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября, в 11:00 – ко Дню украинской письменности и языка. Его будут транслировать на всех платформах Общественного – телевидении, радио и диджитале. А именно:

Украинское Радио и Радио Культура;

живой эфир телеканала Общественное Культура;

YouTube-канал Украинского Радио;

Facebook-страницы Общественного;

приложения suspilne.radio и "Дія".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто написал радиодиктант 2024 года без единой ошибки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!