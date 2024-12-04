Объявлены результаты Радиодиктанта национального единства 2024 года: кто не допустил ни одной ошибки
Победительницей Радиодиктанта национального единства стала львовянка Кристина Гоянюк. Женщина не совершила ни одной ошибки. Она ежегодно в течении 25 лет участвует в написании диктанта и побеждает не впервые.
В общей сложности на проверку поступило более 10 тысяч текстов из более чем 30 стран мира, рассказала продюсер Украинского Радио, координатор Радиодиктанта Юлия Шелудько в интервью Суспільному. Старшему участнику Радиодиктанта 99 лет, а двум самым молодым — по 7.
С одной ошибкой победителей нет, а двоих допустили несколько участников:
- Тимичева Наталья;
- Бондарь Андрей (учитель украинского языка и информатики Крушинской гимназии Глеваховского поселкового совета Киевской области);
- Перещ Юлия (из Остерского лицея №1 Остерского городского совета Черниговской области);
- Крячко Дарья;
- Рубежанская Наталья.
По словам Шелудько, часто в письма с текстами люди добавляли слова благодарности, восхищения самим текстом или чтецом.
"Многие письма получили из опасных зон, в частности: Покровска, Сум, пгт Черкасского (Донецкая обл.), Константиновки (Донецкая обл.), Лимана (Луганская обл.), Херсона, Славянска, Луганска, Дружковки (Донецкая обл.), Краматорска", – делится она.
Напомним, в 2024 году радиодиктант состоялся 25 октября ко Дню украинской письменности и языка. Текст "Магия голоса", посвященный 100-летию Украинского радио, написала писательница Оксана Забужко, а читал его поэт и военный Павел Вышебаба.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что победителями Радиодиктанта-2023 стали две участницы – 77-летняя львовянка и учительница украинского языка и литературы из села Комарово Ковельского района.
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