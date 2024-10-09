Забужко напишет текст, а Вышебаба прочтет: стало известно детали Радиодиктанта-2024

Автор текста Радиодиктанта национального единства 2024 года станет писательница Оксана Забужко. Прочтет текст поэт и военнослужащий Павел Вышебаба.

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Об этом сообщило Украинское радио на официальном сайте. 25-й Радиодиктант состоится 25 октября в 11:00 ко Дню украинской письменности и языка.

Член правления "Суспільного Мовлення", ответственный за платформы радио, телевидения и диджитала Дмитрий Хоркин отметил, что нынешний радиодиктант состоится в 100-летие Украинского радио.

"Радиодиктант национального единства – это уникальная украинская акция единения, которая имеет уже историческую продолжительность – ровно 25 лет подряд Радиодиктант звучит в эфире Украинского Радио. Этот Радиодиктант особенный тем, что пишем его в год, когда Украинскому Радио исполняется 100 лет! Украинское Радио – это символ устойчивости, ведь оно не умолкало на протяжении всех 100 лет. Радиодиктант – это тоже символ устойчивости, ведь все, кто приобщается к его написанию, кого объединяет речь, проявляют устойчивость, потому что пишут и в укрытиях, и на фронте, и в эвакуации, и даже на оккупированных территориях", – отметил Хоркин

Координатор диктанта и исполнительный продюсер Украинского радио Юлия Шелудько рассказала, что уже третий год флешмоб проходит в условиях полномасштабного вторжения России в Украину. Локации для участников будут находиться в укрытиях для обеспечения безопасности.

На юбилейном Радиодиктанте ожидается не менее миллиона участников. Такого мнения придерживается Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Об этом чиновник написал в Facebook. По его словам, примут участие во флешмобе не только граждане Украины, но и за рубежом.

"Если говорить о 25-ом Радиодиктанте национального единства, который мы будем писать накануне Дня украинской письменности, то, я думаю, и в самом деле будет рекорд. Я ожидаю, что не менее миллиона участников присоединится к его написанию. Будет возможность приобщиться украинской диаспоре, которая живет по другому временному измерению. Мы, конечно, ожидаем традиционно огромной активности дипломатов, премьеров, президентов европейских и мировых государств" – сказал Креминь.

Он поделился, что в понедельник 28 октября можно будет подвести первые итоги и узнать, сколько людей написали диктант.

"Собственно, Радиодиктант является одним из определяющих проектов, которыми мы говорим всему миру и о важности Дня украинской письменности и о важности утверждения украинского языка. Это и о наших традициях, и о нашем единстве, и одной из составляющих реализации государственной языковой программы" – подчеркнул языковой омбудсмен.

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