Радиодиктант национального единства: кто его читал в предыдущие годы и какой вуз установил рекорд

Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2024 году состоится в пятницу, 25 октября, в День украинского письменности и языка, который отмечают 27 октября. Кто будет автором текста и будет читать его, станет известно вскоре.

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OBOZ.UA собрал интересную информацию о крупнейшем флешмобе популяризации украинского языка. Радиодиктант был начат в 2000 году ко Дню Кирилла и Мефодия (24 мая) и по случаю перезахоронения Тараса Шевченко, однако впоследствии его написание перенесли на осень. До 2022 года событие происходило 9 ноября.

В 2014 году Киевский университет имени Бориса Гринченко установил рекорд Украины по массовому написанию радиодиктанта на одной локации. Желающих написать текст оказалось больше, чем мест в актовом зале университета – 689 человек. Этот рекорд был внесен в Национальный реестр рекордов Украины.

С 2015 года радиодиктант начал транслироваться на телеэкранах. В этот год к украинцам, участвовавшим во флешмобе в Красном корпусе университета им. Шевченко, присоединились писатели Василий Шкляр и Оксана Забужко, Ирэн Роздобудько и Иван Андрусяк, музыканты дуэта Сестры Тельнюк, Вадим Красноокий (фронтмен группы Mad Heads), певицы Марина Одольская, Татьяна Пискарева, актеры Евгений Нищук, Ольга Сумская, премьер-министр Украины, министр культуры Вячеслав Кириленко и министр образования и науки Сергей Квит.

В 2016 году радиодиктант проходил в Киеве на Крещатике, 26. Текст читал доцент Киевского университета им. Б. Гринченко Александр Авраменко. Среди известных людей в нем приняли участие музыканты группы KOZAK SYSTEM, Татьяна Пискарева, Жанна Боднарук, писатели Василий Шкляр, Борис Гуменюк, Андрей Курков, Любко Дереш, общественные деятели, генеральный директор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско, директор Национального заповедника Вышгород певица Анжелика Рудницкая. Три письма от слушателей поступило из оккупированного Крыма.

В 2017 году в радиодиктанте приняли участие ценители украинского языка из 20 стран. Кроме того, его писали онлайн в разных городах Украины. В том году певица Анжелика Рудницкая писала диктант в университете в Северодонецке Луганской области. В Киеве к написанию присоединились писатель Василий Шкляр, профессор Ярослав Калакура, директор Украинского центра культуры Светлана Долеско, посол Канады в Украине Роман Ващук.

18-й радиодинктант, прошедший в 2018 году, написало 32 799 участников. Среди них 311 не допустило ни одной ошибки, а 1004 – одной незначительной. В нем принимали участие украинцы, находившиеся в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Черногории, Франции, Турции, ОАЭ, Ливане, Белоруссии, Молдове, Польше, Германии, ЮАР, США и других странах. Александр Авраменко приготовил и диктовал текст.

В 2019 году произошли некоторые изменения в флешмобе. Так, до этого основой локацией, где все желающие могли писать радиодиктант, была аудитория Киевского университета имени Тараса Шевченко. В 2019-м таким помещением стала Национальная библиотека имени Владимира Вернадского. Кроме того, на проверку текста у участников было только 15 минут после его прочтения в эфире. После этого текст был обнародован на сайтах общественного вещателя. Именно за это время тем, кто писал под диктовку, нужно было отправить фото на электронный адрес. Также украинцы могли принять участие в конкурсе на лучшее произведение, тему которого объявили накануне радиодиктанта.

После 2019 диктант читают известные деятели украинской культуры.

В 2020 году автором текста стал лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, писатель и издатель Иван Малкович. Диктировала – актриса театра и кино Римма Зюбина. 13799 электронных писем и две тысячи бумажных пришли в адрес "Украинского радио". 17 участников были признаны победителями. В первый раз к написанию присоединились члены полярной экспедиции на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Текст радиодиктанта в 2021 году написал и прочитал украинский поэт, прозаик и кандидат филологических наук Юрий Андрухович.

В 2022 году радиодиктант производился в условиях полномасштабной войны. Автором текста стала украинская писательница и режиссер Ирина Целик, а читала его Народная артистка Украины, Герой Украины Ада Роговцева. Известно, что украинцы установили рекорд по количеству участников в диктанте этого года.

В Одессе Всеукраинский флешмоб провели в катакомбах, где собралось 45 человек. Для этого участники спустились на глубину около 20 метров и прошли 600 метров по подземелью.

Отметила радиодиктант и Каша Сальцова, солистка группы "Крошка", сделав сообщение в Х (бывший Twitter).

Присоединились к написанию и наши защитники. Так в радиодиктанте приняла участие 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола.

Финальное прочтение текста было очень эмоциональным. Ведь ведущий "Суспільного" Роман Коляда разрыдался в эфире и сказал: "Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву". Как стало известно, его дом был уничтожен российскими окупантами.

В 2023 году дата проведения радиодиктанта перенесена с 9 ноября на 27 октября. Автором текста стала Екатерина Калитко – поэтесса, переводчица, автор прозаических произведений, лауреат Шевченковской премии. Читал текст Алексей Гнатковский, актер, театральный режиссер, исполнитель роли брата Олексы Довбуша в популярном фильме "Довбуш". Второй год к написанию присоединились и бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

"Диктант на передовой. А еще диктант в госпитале, диктант в разбомбленной школе, диктант в блиндаже, и главное – диктант в Украине, украинский диктант, диктант на украинском языке. Это наш язык, который веками у нас пытались отобрать позорные захватчики. Это язык свободно и независимого государства, это язык великого непокоренного народа, который мы, воины отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, имеем в честь сегодня защищать", – написали бойцы.

5 декабря 2023 года Украинское Радио объявило победителей. Ими стали Галина Шура, учительница украинского языка и литературы из Волынской области и львовянка Кристина Гоянюк, не пропустившая ни одного диктанта с 2000 года.

Впоследствии в сети появилась реакция на чтение текста Гнатковским. Пользователи не замедлили поделиться своими мыслями в соцсетях и уже успели создать красноречивые мемы. Некоторые благодарили Алексея за участие, другие же возмущены его чтением. Комментаторы писали, что текст читали слишком быстро для детей, поэтому малыши расстроились. Однако старшие пользователи сошлись на том, что интонация и темп Гнатковского были как следует.

Не обошли мемы роль Гнатковского в фильме "Довбуш", где он сыграл Ивана Довбуша. Пользователи сети переработали известную цитату персонажа на новый манер.

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