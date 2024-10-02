Названа дата проведения Радиодиктанта национального единства-2024

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября, ко Дню украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября. Мероприятие проводится ежегодно с 2000 года.

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О дате проведения флешмоба сообщило Суспільне. Кто станет автором и кто будет читать диктант в прямом эфире, станет известно вскоре.

Радиодиктант транслируется на всех платформах Суспільного – телевидении, радио и диджитале. Ежегодно в мероприятии принимают участие люди всех возрастов, разных профессий и из разных уголков мира.

В прошлом году автором текста стала писательница и переводчица, лауреат Шевченковской премии Екатерина Калитко. Читал его актер и театральный режиссер Алексей Гнатковский.

К Радиодиктанту национального единства 2023 года присоединились более полумиллиона человек. Около 20 тысяч писем поступило на проверку, а победителями стали две участницы – 77-летняя львовянка Кристина Гоянюк, не пропускавшая диктанты с 2000 года, и учительница украинского языка и литературы из села Комарово Ковельского района Галина Шура. Украинки написали текст без ошибок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что филологи назвали 10 самых распространенных ошибок на Радиодиктанте-2023.

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