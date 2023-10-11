Стало известно, кто напишет и будет читать Радиодиктант национального единства 2023

Автором текста украинского Радиодиктанта национального единства в 2023 году станет Екатерина Калитко – поэтесса, переводчик, автор прозаических произведений, лауреат Шевченковской премии. Читать текст будет Алексей Гнатковский – актер, театральный режиссер, исполнитель роли брата Олексы Довбуша в популярном фильме "Довбуш".

Об этом сообщило Суспільне. Там также рассказали, что к методической работе над Радиодиктантом традиционно присоединится языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Во время эфира на "Украинском радио" член правления "Общественного вещания", ответственный за платформы радио, телевидения и диджитала Дмитрий Хоркин призвал любителей украинского языка объединяться и присоединяться к написанию уже 23-го подряд Радиодиктанта.

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"Проводим его не для проверки знаний, а для объединения всех украинцев, всех, кто знает и уважает украинский язык: как в Украине, так и за ее пределами. Где бы вы ни были и чем бы ни занимались, если вы можете найти время и безопасное место — приобщайтесь к самой уникальной акции единения на всех континентах мира", – сказал Дмитрий Хоркин.

Напомним, Радиодиктант национального единства 2023 года состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка. Он будет транслироваться на всех платформах – телевидении, радио и диджитал.

В 2022 году автором текста стала Ирина Цилык, украинская писательница и режиссер. А диктовала его – народная артистка Ада Роговцева. В прошлом году его написали более полумиллиона человек со всего мира, включая ученых со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде и жителей временно оккупированных территорий Украины. Более 30 тысяч электронных писем и около 10 тысяч бумажных получила на проверку редакция "Украинского радио".

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