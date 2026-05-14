8 или 4? Простая задача из начальной школы поставила сеть в тупик

Простой на вид пример по математике для начальной школы озадачил пользователей сети. На первый взгляд это уравнение, в котором нет сложных функций, изменения знаков или даже дробей, но почему-то у разных пользователей получаются разные варианты ответов – в основном 8 или 4.

Задачу опубликовал в соцсети X аккаунт BreakTheSilos, который регулярно делится различными головоломками. Пример имеет вот такой вид:

12 - 6 ÷ 3 x 2 = ?

Несмотря на то, что уравнение совсем короткое, многие люди не смогли дать правильный ответ. Одни настаивают, правильный ответ здесь 8, а другие убеждают, что на самом деле это 4. Бывали и другие варианты, например 1 или 11.

В чем же кроется трюк этого уравнения? Дело в том, что не все взрослые помнят правило, которое содержится в учебнике по математике еще за 2 класс. Оно устанавливает правильный порядок арифметических действий в уравнении:

если в выражении есть скобки, сначала надо выполнить действия в скобках;

следующими идут умножение и деление;

сложение и вычитание выполняются последними.

Поскольку скобок в нашем уравнении нет, начинаем с деления и умножения. Сначала 6 делим на 3 – получаем 2. Затем умножаем 2 на 2 – получается 4.

И только получив результат этих действий, переходим к вычитанию. Берем 12, вычитаем из него полученное 4 и получается 8. Именно таким является правильное решение этой задачи

