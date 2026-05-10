Какова средняя скорость движения велосипедиста? Задача из учебника для 5 класса разделила даже математиков

Задача из учебника по математике для 5 класса неожиданно вызвала бурную дискуссию в соцсетях и даже "разделила" знатоков этого предмета. Пользовательница Threads @semnadija опубликовала фото задачи и обратилась к сообществу за помощью.

Видео дня

В своем профиле она выложила задание, которое звучит так: велосипедист за первые 3 часа проехал 50 км, а за следующие 2 часа – 35 км, какой была средняя скорость его движения? "Ищу математика. Дело серьезное. Объясните мне, пожалуйста, как выполнить правильно эту задачу. Два предыдущих учителя-математика решали по-разному, результат, соответственно, также отличается", – написала она.

Ниже автор поста опубликовала также расчет от якобы математика, который своим методом пришел к выводу, что велосипедист двигался со скоростью 44 км/ч. Правда, этот результат насмешил комментаторов.

Математик, о котором говорила автор сообщения, считал так: (50×3 + 35×2) ÷ 5 = 44. Однако именно этот подход и стал причиной споров. Ведь здесь указано, что первые три часа велосипедист преодолевал по 50 километров в час, а следующие два часа – по 35 километров.

Если же внимательнее прочитать условие задачи, получится, что велосипедист в целом за первые три часа проехал 50 км и еще 35 за два следующих вместе взятых. А значит средняя скорость велосипедиста при таком режиме движения – это это общее расстояние, разделенное на общее время, а не среднее арифметическое каких-то промежуточных величин.

В этой задаче:

общее расстояние: 50 + 35 = 85 км

общее время: 3 + 2 = 5 часов

Следовательно, средняя скорость:

85 ÷ 5 = 17 км/ч

В итоге большинство пользователей согласились: задача – базовая, но показательная. Она хорошо иллюстрирует, как даже простые примеры могут запутать, если невнимательно прочитать условия и, как следствие, перепутать величины или формулы.

Ранее OBOZ.UA публиковал каверзную задачу, в которой по суммарному возрасту мамы и дочери нужно определить, сколько каждой из них лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!