Сколько лет дочери и маме, если вместе им 28? Сеть запутала задача по математике: ошибаются почти все

Блогер и репетитор по математике сбила с толку соцсети коротким роликом, в котором разобрала школьную задачу, которая оказалась не под силу даже взрослым. Пользовательница TikTok под ником @kristina_znohub_math продемонстрировала классическую ошибку, которая может стоить школьникам нескольких баллов на НМТ.

В коротком видео, которое Кристина выложила в соцсети, она предложила подписчикам решить на первый взгляд простую задачу. Условие таково: маме и дочери вместе 28 лет, а разница в их возрасте составляет 22 года. Надо определить,сколько лет маме, а сколько – дочке. Вместо правильного ответа большинство пользователей быстро выдают на первый взгляд очевидное, но ложное число, попадая в ловушку собственной интуиции. Репетитор наглядно показала, почему "логическое" вычитание в этой ситуации не работает и как простое уравнение с иксом помогает избежать ошибки.

Эта задача является классическим примером того, как интуитивное вычитание ("отнять от общей суммы разницу") часто приводит к ошибке. В ролике наглядно показано, как правильно решить эту задачу с помощью уравнения. Вот как это сделать правильным с точки зрения математики путем.

Условие:

Маме и дочери вместе – 28 лет.

Мама старше дочери на 22 года.

Сколько лет каждой в отдельности?

Математическая запись:

Пусть дочери x лет. Тогда маме – x+22 года (поскольку она на 22 года старше). По условию, сумма их лет равна 28. Составляем на основе этих данных уравнение:

x+(x+22)=28

Далее упрощаем уравнение:

2x+22=28

Переносим 22 в правую часть с изменением знака:

2x=28-22

2x=6

Находим x (возраст дочери):

x=6/2

x=3 (годы дочери)

Находим возраст мамы:

3+22=25 (лет маме)

Осталась проверка:

25+3=28. А значит, мы все посчитали правильно.

Такой тип задач часто называют "задачами на нахождение двух чисел по их сумме и разности". Люди часто упрощают их решение до простого вычитания. В этом примере просто вычитают 22 из 28, получают 6 и думают, что это и есть возраст младшего человека. Но при этом они забывают, что эта "разница" (22) принадлежит только одному объекту (маме), а "остаток" (6) все еще принадлежит двум вместе.

Именно поэтому, чтобы найти меньшее число, можно воспользоваться логическим алгоритмом. Сначала выровнять части – вычесть разницу от общей суммы (28-22=6). Этим мы как бы "отрезаем" ту часть возраста, на которую мама старше.

Далее разделить результат поровну. Полученный в предыдущем шаге остаток – это две равные части (возраст дочери и часть возраста мамы, которая прошла с момента ее рождения). Поэтому делим на 2 (6/2=3). Это и есть меньшее число.

Вернуть разницу. Далее добавляем разницу в возрасте к полученному результату, чтобы найти большее число – в нашем случае это возраст мамы (3+22=25).

Этот метод является универсальным и работает для любых подобных задач (например: "в двух корзинах 50 яблок, в одной на 10 больше"). Составление уравнения – это всегда самый надежный способ, так как оно исключает риск запутаться в цифрах.

