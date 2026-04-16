'Смотри, какая штука прикольная!' Педагог назвал главную ошибку преподавания математики в Украине и вспомнил Стивена Хокинга

Нехватка умения заинтересовать детей предметом является главной проблемой преподавания математики в Украине. Такое мнение высказал преподаватель, экономист и предприниматель, специалист по человеческому капиталу Владимир Страшко.

В своей колонке для портала Освіта.ua он объяснил, что дискуссии о важности математики часто не дают результата, поскольку не учитывают базовые принципы мотивации к обучению. Страшко объяснил, что человек начинает что-то изучать только при двух условиях: ему самому это интересно или он имеет осознанную потребность это делать.

В первом случае обучение происходит естественно, ведь процесс приносит удовольствие: "Если нам интересно, то мы не воспринимаем затраты времени... как расходы, скорее как удовольствие", – объяснил эксперт. Заинтересованных учеников не нужно убеждать, ведь они уже мотивированы развивать свои знания и умения.

Зато вторая категория – это те, кто учится из-за необходимости. У школьников она чаще всего связана с оценками или поступлением в университет. "В большинстве случаев осознанная потребность у детей – это НМТ", – отметил Страшко. Именно поэтому старшеклассники начинают интенсивно учить математику и другие предметы в конце школы, независимо от собственного интереса. Ими руководит необходимость сдать тест, а не собственное желание.

По словам эксперта, попытки убедить учеников в важности математики часто не работают. "Получается, что такая коммуникация просто уходит в молоко", – подчеркнул он, добавив, что подобные обсуждения нередко сводятся к взаимным жалобам на низкий уровень знаний.

Зато настоящая популяризация науки имеет другой подход. Она заключается в способности сделать сложные вещи доступными и интересными. В качестве примера Страшко приводит физика Стивена Хокинга, который "своими книгами сделал для распространения теории относительности больше, чем сам Эйнштейн". Также он вспоминает влияние киноиндустрии и фильмов, которые способны увлечь зрителя и подтолкнуть к более глубокому изучению темы.

"В математике таким примером является кино "Игры разума" о Джоне Нэше. То есть популяризация не выглядит как "тебе надо это учить, потому что (разные аргументы)". Она скорее о "смотри, какая штука прикольная. Вот так может. Ты знал? А давай, попробуй! (или давай больше расскажу и покажу)", – добавил автор колонки. Именно такого подхода, по его словам, сегодня не хватает в украинском образовании, в частности в преподавании математики.

В то же время эксперт подчеркнул, что одной только популяризации недостаточно для достижения высокого уровня знаний. Важную роль играют также образовательная инфраструктура, качество программ и подготовка преподавателей. Однако этот комплекс факторов он назвал отдельной темой для обсуждения.

