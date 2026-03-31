"Норм или стрьом – платить ребенку за оценки?" Родители и учителя поделились мнениями: разгорелась дискуссия

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
213
'Норм или стрьом – платить ребенку за оценки?' Родители и учителя поделились мнениями: разгорелась дискуссия

Мама украинского школьника Алина Николаенко спросила в сети, нормально ли платить деньги за хорошие оценки ребенку. Женщина показала дневник мальчика с похвалой за учебу, за что он получил 100 гривен.

В комментариях под постом, который Николаенко выложила в Threads, она отметила, что время от времени поддерживает сына таким образом. Кроме того, она подчеркнула, что мальчик имеет отдельно карманные деньги.

"Норм или стрьом – платить ребенку за оценки?" Родители и учителя поделились мнениями: разгорелась дискуссия

Мнения украинцев по этому вопросу разделились. Так, некоторые говорили, что не поддерживают такую инициативу, ведь дети начинают привыкать к такому методу вознаграждения и перестают учиться. Зато могут начать списывать, чтобы получить хорошую оценку, тогда как основная цель обучения заключается в получении знаний и развитии.

"Главное, чтобы это не превратилось в единственный стимул. Все же настоящая ценность обучения – знания и развитие".

"Норм или стрьом – платить ребенку за оценки?" Родители и учителя поделились мнениями: разгорелась дискуссия

"Иногда как стимул – нормально, но если это система, то ребенок быстро начинает учиться только за вознаграждение".

В то же время, некоторые из пользователей сети отмечали, что именно оплата оценок стимулирует детей к лучшему обучению. Кроме того, это дополнительные карманные деньги, которые школьники могут откладывать на покупку желаемого. В то же время, украинцы говорили, что именно такой метод готовит детей к взрослой жизни, ведь в будущем они будут получать деньги за работу.

"Я плачу, возможно это не правильно, но так их мотивирует лучше учиться и + это их карманные".

"Норм или стрьом – платить ребенку за оценки?" Родители и учителя поделились мнениями: разгорелась дискуссия

"Нормально, это будут ребенку карманные деньги, лучшие оценки – больше денег, именно так и делала. Результат – двое детей закончили школу с отличием".

"Думаю норм. Ребенок может собрать деньги и купить то что захочет. Я сыну за старания в учебе бываю заказываю большой сет суши".

"Норм или стрьом – платить ребенку за оценки?" Родители и учителя поделились мнениями: разгорелась дискуссия

"Как по мне, классный стимул. Если есть результат – то конечно норм".

