'Норм или стрьом – платить ребенку за оценки?' Родители и учителя поделились мнениями: разгорелась дискуссия

Мама украинского школьника Алина Николаенко спросила в сети, нормально ли платить деньги за хорошие оценки ребенку. Женщина показала дневник мальчика с похвалой за учебу, за что он получил 100 гривен.

В комментариях под постом, который Николаенко выложила в Threads, она отметила, что время от времени поддерживает сына таким образом. Кроме того, она подчеркнула, что мальчик имеет отдельно карманные деньги.

Мнения украинцев по этому вопросу разделились. Так, некоторые говорили, что не поддерживают такую инициативу, ведь дети начинают привыкать к такому методу вознаграждения и перестают учиться. Зато могут начать списывать, чтобы получить хорошую оценку, тогда как основная цель обучения заключается в получении знаний и развитии.

"Главное, чтобы это не превратилось в единственный стимул. Все же настоящая ценность обучения – знания и развитие".

"Иногда как стимул – нормально, но если это система, то ребенок быстро начинает учиться только за вознаграждение".

В то же время, некоторые из пользователей сети отмечали, что именно оплата оценок стимулирует детей к лучшему обучению. Кроме того, это дополнительные карманные деньги, которые школьники могут откладывать на покупку желаемого. В то же время, украинцы говорили, что именно такой метод готовит детей к взрослой жизни, ведь в будущем они будут получать деньги за работу.

"Я плачу, возможно это не правильно, но так их мотивирует лучше учиться и + это их карманные".

"Нормально, это будут ребенку карманные деньги, лучшие оценки – больше денег, именно так и делала. Результат – двое детей закончили школу с отличием".

"Думаю норм. Ребенок может собрать деньги и купить то что захочет. Я сыну за старания в учебе бываю заказываю большой сет суши".

"Как по мне, классный стимул. Если есть результат – то конечно норм".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети сравнили задания по математике для 3 класса в Украине и Нидерландах.

