8-летний мальчик, который на жестовом языке поет гимн Украины, растрогал сеть. Видео

Мама восьмилетнего школьника Леонила Кириенко поделилась видео, как ее сын Ефим жестовым языком поет гимн Украины. Женщина рассказала, что записывала видео мужу, однако увидела, что мальчик начал исполнять гимн.

В заметке в Threads она подчеркнула, что обязана учителям спецшколы, где учится ее ребенок. По словам Кириенко, школьникам каждое утро проводят минуту молчания и исполняют гимн. Видео собрало более 200 тысяч просмотров и стало вирусным в сети.

"Едем с глухим сыном в общественном транспорте, пока записывала сообщение мужу видеокружечок, крайним глазом увидела что сын поет на жестовом языке гимн Украины. На минуточку, мальчику 8 лет. Я в свои 8 лет и все свое сознательное детство и жизнь не знала слова гимн Украины. И даже как спеть на жестовом языке", – написала мама школьника.

Украинцев невероятно тронула ситуация. Большинство отмечало, что не смогло досмотреть видео без слез и поблагодарили женщину за такое воспитание. В то же время, некоторые говорили, что пропел слова вместе с мальчиком, хотя и не знает язык жестов. А некоторые из пользователей отмечали, что после этого видео хочет выучить этот язык.

"Не знаю язык жестов, но пропела вместе с ним".

"Какой молодчинка! Теперь хочу научиться петь гимн Украины на языке жестов".

"Спасибо за такое щемящее и радостное начало дня! Обнимите пожалуйста вашего сыночка! Наши дети – это сокровище! У нас хорошее будущее... Я верю в это".

"Вы воспитали своего сына, знайте это невероятно".

"Это то, что нужно было сегодня утром после тяжелой ночи".

"Это лучшее, что я видела за последнее время. У вас замечательный сын! Вы невероятная мама И спасибо, что делитесь, это вдохновляет!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что букварь 1992 года выпуска растрогал украинцев до слез.

