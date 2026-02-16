"Стихотворение на первой странице до сих пор помню..." Букварь 1992 года выпуска растрогал украинцев до слез
Букварь 1992 года выпуска авторства Надежды Скрипченко и Николая Вашуленко растрогал украинцев через школьные воспоминания. Так, на первой странице книги напечатано стихотворение "Родной край". Пользователи сети отмечали, что именно его они до сих пор помнят с детства.
Видео с учебником опубликовала Марина Бондарчук в TikTok и отметила, что букварь вызывает только приятные воспоминания из школы. Украинцы в комментариях рассказывали, что это одна из лучших книг и они до сих пор помнят каждую страницу. А некоторые мамы поделились, что и сейчас учат детей читать именно по этому учебнику, ведь делать это по новой учебной литературе гораздо сложнее.
"У меня тоже был такой букварь и нам после окончания учебного года дарили его на память".
"Один из лучших букварей. По нему реально очень легко научить читать. А сейчас НУШ – это трэш".
"Я сейчас сына учу по нему читать. Нет первой страницы. Ваше видео напомнило мне о стихотворении. Спасибо!"
"Сейчас учу четвертого по этой книжке. Потому что по школьному трудно. Он уже старенький, первой страницы нет, букварь надорван, но это лучший букварик".
"Посмотрела видео и вспомнила свое детство, помню учебник до сих пор, хоть в школу пошла в далеком 1997 году".
"Я пошла в первый класс 36 лет назад. Смотрю это видео и будто мне снова 7. Помню каждую эту страницу. Особенно мне нравилась иллюстрация колыбельной, что в конце".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учебник НУШ по зарубежной литературе для 8 класса довел украинцев до истерики.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!