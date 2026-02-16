'Стихотворение на первой странице до сих пор помню...' Букварь 1992 года выпуска растрогал украинцев до слез

Букварь 1992 года выпуска авторства Надежды Скрипченко и Николая Вашуленко растрогал украинцев через школьные воспоминания. Так, на первой странице книги напечатано стихотворение "Родной край". Пользователи сети отмечали, что именно его они до сих пор помнят с детства.

Видео с учебником опубликовала Марина Бондарчук в TikTok и отметила, что букварь вызывает только приятные воспоминания из школы. Украинцы в комментариях рассказывали, что это одна из лучших книг и они до сих пор помнят каждую страницу. А некоторые мамы поделились, что и сейчас учат детей читать именно по этому учебнику, ведь делать это по новой учебной литературе гораздо сложнее.

"У меня тоже был такой букварь и нам после окончания учебного года дарили его на память".

"Один из лучших букварей. По нему реально очень легко научить читать. А сейчас НУШ – это трэш".

"Я сейчас сына учу по нему читать. Нет первой страницы. Ваше видео напомнило мне о стихотворении. Спасибо!"

"Сейчас учу четвертого по этой книжке. Потому что по школьному трудно. Он уже старенький, первой страницы нет, букварь надорван, но это лучший букварик".

"Посмотрела видео и вспомнила свое детство, помню учебник до сих пор, хоть в школу пошла в далеком 1997 году".

"Я пошла в первый класс 36 лет назад. Смотрю это видео и будто мне снова 7. Помню каждую эту страницу. Особенно мне нравилась иллюстрация колыбельной, что в конце".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учебник НУШ по зарубежной литературе для 8 класса довел украинцев до истерики.

