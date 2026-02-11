ИИ постарался на славу: учебник НУШ по зарубежной литературе для 8 класса довел украинцев до истерики

Украинцев шокировал учебник по зарубежной литературе для 8 класса по программе Новой украинской школы авторства Ольги Николенко. Так, на обложке размещена танцующая пара, которую, вероятно, создал искусственный интеллект.

Видео дня

Обратил внимание на учебник папа школьника Виталий Хлебов в заметке в Threads, отметив, что это показал ребенок. Из рисунка видно, что парень, который держит девушку, имеет три руки. В то же время у девушки "двойная" ладонь.

Украинцев такое изображение довело до истерики и они подчеркивали, что искусственный интеллект "постарался на славу". Тогда как Министерство образования, которое рекомендовало издание, пропустило это, не усмотрев такой момент. А кто-то говорил, что таким образом сэкономили на дизайнере.

"Я думаю, ни один дизайнер к этому учебнику руки не приложил, по ощущениям это сделали в какой-то канве".

"Все учебники, по которым училась (выпуск 2020), были созданы профессионально и с любовью".

"Сэкономили на нормальном дизайнере".

"Я не удивлен, что именно Минобразования пропустило это. Дело в основном не в ИИ, а в халатности людей, которые этот момент то ли пропустили, то ли не углядели. ИИ не проверяет сам себя на ошибки, как и дети. Здесь уже дело взрослого-человека как он процесс направит (или поднимет эффективность работы ученика, или наоборот его устранит от процесса, потому что результаты не изменятся к лучшему). Здесь есть о чем подумать".

"Сначала не поняла, подумала это Флин Райдер танцует с Анной из "Холодного сердца". Типа конфликт из-за авторских прав и все такое. А потом увидела руку".

"Как у меня болят глаза и голова от этой глупости, когда уже люди перестанут это делать".

"Зачем так позориться? Просто ужас".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители украинских школьников поделились криком души из-за учебника по математике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!