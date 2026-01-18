"Вы еще не видели за 7 класс! Его точно инопланетяне писали!" Родители украинских школьников поделились криком души из-за учебника по математике
Мама пятиклассника Елена поделилась ироничным видео, где показала как она рассматривает учебник по математике по программе Новой украинской школы авторства Александра Истера. Выражением лица женщина показала, что ничего не понимает. В другой руке она шутливо держала якобы бутылку с алкогольным напитком, сделав несколько глотков.
Под заметкой в TikTok пользователи соцсети называли напиток "успокаивающим". Кроме того, украинцы поделились впечатлениями от учебной литературы, отметив, что в пятом классе еще легкие задания, тогда как в седьмом кажется, что учебник написали инопланетяне.
Кроме того, родители указывали, что учебник вызывает у них ужас.
"О у нас тоже математика этот автор, я не знаю как ребенок в 5 классе может решить такие задачи потому что ребенок 33 годика не может. А дочь говорит: "Мама, ты проверишь?" А я кто знает, что говорить".
"Я своей говорю, когда домашку делает: "Учись, потому что когда-то твои дети придут за помощью, а ты не знаешь, как выполнить". М-мотивация".
"Я 26 после школы, муж мой еще больше и мы тоже учимся именно в этом классе с этой книгой. И у нас еще подрастает меньший ребенок"
"6 класс еще интереснее".
"Боже какая знакомая книжка. Мой ночной ужас".
