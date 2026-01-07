'Это инструкция, как стать пациентом психотерапевта в 20 лет'. Украинцев возмутил текст из учебника для 3 класса, где мама заставляет ребенка пить молоко

Украинцев возмутил текст из учебника для 3 класса, где мама заставляет пить дочь молоко. Когда же девочка по имени Лида отказывается, обижается на маму и идет в свою комнату, чтобы отвлечься на игрушки, все предметы вокруг начинают ей говорить о том, что нельзя так сердиться. После этого Лида расплакалась, побежала к маме извиниться и вежливо выпить молоко.

О таком странном рассказе рассказала Алина с никнеймом kvitne_vesna в заметке в Threads. Она подчеркнула, что после прочтения текста ее гневу не было предела, ведь это уже слишком для школьных учебников.

"Текст для чтения в 3 классе. Как манипуляцией и буллингом заставить ребенка выпить молочко? И зачем? Оно полезно? Нет, просто мама сердится. А после прочтения текста гневаюсь я. Это не первый кринж из учебников, но это уже ту мач", – написала Алина.

Пользователи соцсети были шокированы таким текстом и большинство согласилось с комментарием о том, что в рассказе наблюдается пищевое насилие, пристыжение и запрет на чувства. И все это напоминает инструкцию как стать пациентом психотерапевта в 20 лет.

В то же время, многие украинцы указали на то, что подобные ситуации часто происходили в их детстве, а молоко было "с привкусом чувства вины". К тому же, во взрослой жизни, дети, которых воспитывали подобными методами, будут иметь неумение отказывать и "ломать" себя, чтобы угодить другим.

"Ммм, мое любимое молоко с привкусом чувства вины и стыда за собственные эмоции – настоящий вкус детства".

"Повеяло классикой родительского абьюза: ты маленькое г**но, твоего в этом доме ничего нет, закрой рот и ешь суп, то есть пей молочко".

"Инструкция "Как воспитать в ребенке вечное чувство вины, неумение отказывать и ломать себя, чтобы угодить другим".

"А потом Лидуся придет ко мне на консультацию и мы долго будем разбирать почему она запрещает себе чувствовать гнев, пока она не вспомнит ситуацию с молоком и не сможет проработать весь дистресс, вину, стыд и невозможность гневаться на того, кого любишь".

Вышеупомянутый текст в учебнике называется "Мама" и написан украинской писательницей Лесей Храпливой-Щур.

После рассказа дети должны ответить на вопросы:

Почему Лидуся сердилась на маму?

Справедливым ли был гнев девочки? Почему?

Как девочка поняла, что сердиться на маму нельзя?

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учебник по зарубежной литературе для 5 класса смутил украинцев.

