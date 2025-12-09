'Это курс, как вырастить из ребенка убийцу?' Учебник по зарубежной литературе для 5 класса смутил украинцев

Украинцев озадачил учебник по зарубежной литературе для 5 класса по программе Новой украинской школы. В частности, пользователей сети удивило произведение Эрнеста Сетона-Томпсона "Лобо – властелин Курумпо", где рассказывается, как охотники охотились на волков, ставили капканы.

Об этом рассказала бабушка школьника Ирина Дидур в заметке в Facebook. Женщину возмутило, что такой рассказ дети изучают в пятом классе, и она отмечала, что подобные произведения – это "курс, как вырастить из ребенка убийцу".

"Мой внук выполнял домашнее задание. 5 класс. Э.Сетон-Томпсон "Лобо – властелин Курумпо". 1890-е годы, как охотники убивали волков. Правила, как закладывать яд, описано в совершенстве – чтобы животное съело приманку, как ставить капканы, чтобы животное попало в стальные пасти. Как раздирать животное на куски лошадьми, набрасывая лассо и направляя лошадей в разные стороны, как издеваться над пойманным животным. Это курс как вырастить из ребенка убийцу", – написала женщина.

Она отметила, что не хочет, чтобы ее внук читал об этом и хоть на мгновение представлял тот ужас, который описан в произведении. Кроме того, по мнению женщины, подобные произведения приводят к тому, что дети учатся жесткости и пытают животных. Авторами учебника являются Ольга Николенко, Наталья Рудницкая и Лидия Мацевко-Бекерская.

Украинцы согласились с женщиной и отмечали, что дети изучают литературу не для их возраста. Некоторые из школьников отказывались читать подобные произведения, а кто-то после прочитанного не мог остановить слезы прямо на уроке. Также они назвали и другие рассказы, которые, по их мнению, не должны быть в школьной программе.

"Я еще не могу читать спокойно Е. Гуцало "Лось" (тоже, кажется, 5 класс) и "Федько-халамидник" В. Винниченко (6 класс). Может, у нас уже сломана психика? А во 2 классе детки изучают стихотворение "Мой папа вернулся с войны" М. Морозенко... Я не смогла его читать детям, потому что меня просто трясло".

"Полностью поддерживаю. Мы это проходили в прошлом году. Это просто ужас! Ребенок отказывался читать. Так смаковать жестокие подробности... И зачем? Дети сейчас и так безжалостны, а подобные произведения оставляют свой след в их сознании – кто-то получит психологическую травму, а кто-то, наоборот, начнет воспринимать жестокое обращение с животными как нечто обыденное".

"Кто выбирает такие произведения для школьной программы? Множество произведений, прививающих моральные ценности, развивающих фантазию, вдохновляющих... Мой ребенок точно не будет читать такое дерьмо, как дойдет до 5 класса".

"Я прочитала этот рассказ в подростковом возрасте. Случайно нашла книгу с творчеством Сетона-Томпсона. Как же я переживала, читая каждый рассказ! Как много плакала. Там столько животной боли. Считаю, что в школе такие рассказы будут лишними. Особенно для эмпатичных детей".

Изучают это произведение и школьники по учебнику Евгении Волощук, а также Елены Исаевой, Жанны Клименко и Натальи Кадобянской, Ларисы Удовиченко и Валентины Снегиревой. Есть он и в авторстве издания Александра Глотова и Бориса Щавурского. Все они изданы в 2022 году по программе НУШ.

