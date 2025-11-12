'Дамблдор вообще знает, что в Хогвардсе происходит?' Украинцев озадачила задача в учебнике по математике для 5 класса

Украинцев озадачила задача в учебнике по математике для 5 класса. Так, в условии одного из заданий Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер участвовали в баскетбольном матче и набрали очки. Гарри набрал 12 очков, а Гермиона на 3 меньше. Детям нужно определить, сколько очков они набрали вместе.

Сообщение выложила Екатерина с никнеймом katekolo в TikTok. В видео, которое набрало более 60 тысяч просмотров, женщина иронично подчеркнула, знает ли профессор Дамблдор о том, что происходит в Хогвардсе. Пользователи соцсети начали шутить над подобным условием задачи, подставляя других героев фильма о Гарри Поттере.

А некоторые придумали название новой части "Гарри Поттер и баскетбольный мяч" и добавили фото, созданное искусственным интеллектом, где герои фильма играют в баскетбол.

"Профессор Снейп за день производит 12 деталей, а профессор Макгонагалл на 4 больше".

"Гарри Поттер и баскетбольный мяч. Неужели вы не помните такую часть?"

"Дамблдор положил в Гринготс под 8% годовых 1000 галеонов, сколько галеонов будет на счету через 5 лет?"

"Мы тоже смеялись над этой задачей, дочь еще и фанатка Гарри".

Кроме того, украинцы обратили внимание еще на одну задачу на этой странице. В условии задачи было указано, что Том Сойер и Бекки Тэтчер выиграли в лотерею 327 гривен. Том выиграл 159 гривен. Детям нужно было определить суммы выигрыша каждого из героев.

"А то, что в 252 Том Сойер и Бекки Тэтчер в лотерею выиграли 327 грн никого не беспокоит?"

"Ага, там еще Том Сойер и Бекки Тэтчер в лотерею выиграли".

