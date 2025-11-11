'Три часа назад в бочке было 3 л воды...' Задача для 2 класса запутала украинцев: почти все решили неправильно

Украинцев запутала задача по математике для 2 класса по программе Новой украинской школы издательства "Ранок". Так, в условии было сказано, что три часа назад в бочке было 20 литров воды, а каждый час в нее доливают 10 л. Детям нужно было определить сколько литров будет в бочке через два часа отныне.

Сообщение в TikTok, которое выложила Ирина с никнеймом kreativ_podar.ok, набрало более миллиона просмотров и почти 5 тысяч комментариев, так активно украинцы хотели найти правильный ответ. Женщина попросила помочь в решении задачи и отметила, что почти весь класс выполнил задание неправильно .

В комментариях украинцы начали считать, сколько же литров должно набраться за определенное время. Однако решение разделило их: одни считали, что будет 70 и приводили свои аргументы, а другие были убеждены, что 40, ведь это задача на логику.

"1) 10 + 10 + 10 + 10 = 30 (л) – литров воды долились за 3 часа. 2) 10 + 10 + 10 = 20 (л) – литров воды доллется еще за 2 часа. 3) 20 + 30 + 20 = 70 (л) – литров воды будет в бочке".

"ТЗ неоднозначное. Если отталкиваться от ТЕПЕРЬ то, представим что в бочке на теперь x литров, тогда ответ : x+20".

Некоторые считали, что таких литров будет 60.

"60 литров. 20 было и до сих пор долили еще 20, а после еще 20. Значит 60".

В то же время нашлись пользователи соцсети, которые решили обратиться к искусственному интеллекту, который указал, что правильный ответ – 70. Тогда как определенная группа людей считают, что нужно учить украинский язык, ведь те, кто пытался найти верный ответ, не смогли правильно прочитать условие.

"Вопрос не в математике, а в том что написано "каждый час ДОЛИВАЮТ, а не ДОЛИВАЛИ! Если ДОЛИВАЛИ три часа, то будет ответ 70. А если ДОЛИВАЮТ то это отныне и ответ будет 40. Математики здесь собрались. Идите учить украинский язык".

В комментариях к сообщению мама школьника, которая просила о помощи в решении поделилась, что она помогала ребенку с решением задачи и у нее получилось 70. Однако на следующем уроке учительница сказала, что этот ответ не верен и будет 40. Подобные комментарии добавляли и другие пользователи соцсети, которые тоже говорили, что при прохождении этой задачи педагоги говорили верный ответ именно 40.

В то же время на сайте издательства "Ранок", где размещены интерактивные приложения, можно посмотреть учебник и пройти подобные задания. Именно в этой задаче правильный ответ все же 70.

