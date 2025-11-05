'Мне кажется, или это слишком для 8-летних детей?' Сеть озадачила задача о лягушках из учебника для 2 класса

Украинцев озадачила задача о лягушках в учебнике для 2 класса. Так, школьникам нужно было определить, какое из земноводных животных посмотрело в другую сторону. В условии задачи указано, что есть пять лягушек, каждая из которых квакает столько раз, сколько она видит лягушек вокруг себя.

Задачей поделилась украинка с никнеймом lawyer_novikova в заметке в Тhreads. Она отметила, что подобные задачи слишком сложные для 8-летних детей.

"Задача из домашнего задания детей 2 класса :) Мне кажется, это слишком для 8-летних детей? Есть ли альтернативные варианты решения кроме как 4-2a>0⇒a<2?" – написала женщина.

Пользователи соцсети присоединились к обсуждению и отметили, что такие задачи предназначены для детей, а не взрослых, ведь в начальной школе ученики решают много упражнений на логику. Также они указали, что сама по себе задача нормальная, однако к ней плохо подобраны картинки.

"Это задача для детей, а не для взрослых. Если вам не ясно, то это не значит, что ребенок ее не решит. В начальной школе, особенно 1-2 класс много логических связей, а вот со временем мы теряем навык. Для сравнения, когда на олимпиаде для 5 класса дали одну задачу на логику, а потом приезжаю к племяннице она была как раз в 1 классе, и эта задача у нее была в тетради, которую они проходили в 1 семестре. поэтому если вам максимально все странное, не понятно, то это не факт, что вашим детям не ясно".

"Они точно не смотрят налево, налево смотрит последняя лягушка, значит они смотрят прямо. И другая сторона это очевидно не противоположная, а таки любая другая. И тогда ответ будет 2 или 4".

"Задача нормальная, картинки подобраны плохо".

"Это слишком неоднозначные условия. Как считается "другая сторона" И поворачивает ли лягушка голову по схеме налево – прямо – направо – назад, или только налево и направо".

