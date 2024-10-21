8 причин, почему ваш ребенок начал вам врать

Ложь – распространенное поведение среди детей, но если разобраться в ее причинах, можно навсегда отучить ребенка от этой привычки. Иногда в детском вранье кроется желание защитить кого-то близкого, привлечь к себе внимание или просто дать волю фантазии.

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Издание Times of Indiа назвало 8 причин, по которым ребенок может начать лгать. Проанализировав их, можно направить ребенка к честности.

1. Страх наказания. Дети часто лгут, чтобы избежать неприятностей. Если они боятся наказания за свои действия, они могут решить скрыть правду, чтобы защитить себя от последствий.

2. Способ привлечь к себе внимание. Дети могут преувеличивать истории или выдумывать события, чтобы казаться интереснее, надеясь, что это заставит других сосредоточится на них.

3. Прощупывание границ. По мере взросления дети начинают проверять границы, установленные родителями или опекунами. Ложь может быть для них способом узнать, насколько они могут себе позволить, и оценить реакцию, которую получат, если нарушат правила.

4. Копирование других. Если они замечают, что взрослые или старшие братья и сестры готовят небольшую ложь, они могут подумать, что это приемлемое поведение. Так они просто могут считать ложь чем-то нормальным.

5. Избегание смущения. Когда дети смущаются или стыдятся чего-то, они могут лгать, чтобы защитить свою самооценку. Признание ошибок или неудач может быть сложным, а ложь дает временное спасение от этого дискомфорта.

6. Размытая грань между воображением и реальность. Иногда то, что может показаться ложью, - это всего лишь игра детского воображения. Они могут создавать истории в рамках своего развития и исследования мира.

7. Ощущение подавленности или стресса. Иногда дети могут говорить ложь как механизм преодоления стресса или подавленности. Когда они не могут правильно выразить свои эмоции, то могут придумывать истории или скрывать правду, чтобы избежать ситуаций, вызывающих беспокойство.

8.Защита кого-то другого. Иногда дети лгут не для собственной выгоды, а чтобы-то к защитить брата, сестру или друга. Они могут боятся, что сказав правду, кто-то другой попадет в беду, поэтому выбирают вместо этого ложь.

Как писал OBOZ.UA, ранее психолог из Стэнфордского университета назвала способ "отточить" мозг ребенка и помочь ему стать успешным.

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