8 разговоров, которые родители должны провести со своими детьми-подростками
Подростковый возраст – время, когда дети стремятся к независимости, а также нуждаются в объяснении того, как справляться с трудностями. Важно вести открытые и честные разговоры с подростком, чтобы помочь ему обрести уверенность и принимать обоснованные решения.
Издание TimesOf India собрало 8 основных тем, которые каждый родитель должен провести со своим ребенком подросткового возраста.
О принятии себя
С подростком нужно говорить о важности принятия себя и о бодипозитиве, подчеркивая, что ценность выходит за рамки внешности. Родителям стоит подчеркивать сильные стороны своего ребенка.
О дружбе и давлении со стороны сверстников
Эксперты советуют обсудить с подростком давление со стороны сверстников и важность выбора уважительных друзей. Научите их говорить "нет" в сложных ситуациях и дайте возможность оставаться верными своим ценностям.
О том, что чувствовать разные эмоции – это нормально
Взрослым советуют нормализировать разговоры об эмоциях, таких как гнев и беспокойство. Подросткам стоит дать возможность выхода таких эмоций, например, через ведение дневника или физическую активность. Это развивает эмоциональный интеллект и устойчивость.
О правилах поведения в сети
Объясните подросткам важность конфиденциальности и осторожности в сети. Научите распознавать негативное поведение в социальных сетях, чтобы обезопасить их от кибербуллинга или психологического насилия.
О ценности образования и постановки целей
С подростком нужно обсуждает его увлечения, интересы, составить вместе план на будущее, исходя от желаний ребенка. Объясните, что человек становится тем, кем стремится стать, если к этому приложить знания, дисциплину и настойчивости в достижении успеха.
О том, что такое здоровые отношения
Подростки должны понимать, как строить отношения между людьми, в том числе при выборе партнера на жизнь. Поговорите о качественных здоровых отношениях, которые основываются на доверии и уважении и не нарушают границы.
Если переполняют эмоции, говорите об этом
Нормализируйте разговоры о психическом здоровье, чтобы снизить стигматизацию. Поощряйте подростков обращаться за помощью, когда это необходимо и предлагайте ресурсы. Это способствует их благополучию и открытости для поддержки.
О том, как важно стать тем, кем хочешь стать
Обсудите интересы своих детей и карьерные устремления, предлагая свою поддержку. Поощряйте исследование разных путей без давления. Это помогает обрести уверенность в принятии жизненного выбора.
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