8 способов улучшить словарный запас ребенка
Начиная со второго года жизни ребенок активно изучает и пробует произносить слова. Словарный запас должен постоянно увеличиваться.
Однако не всегда это происходит естественно, ведь для его улучшения нужны новые эмоции и впечатления. Сайт The time of India предлагает 8 способов, которые помогут расширить перечень слов вашего ребенка – от дневника событий до ежедневных разговоров дома.
Поощряйте письменную деятельность
Заведите с ребенком привычку писать дневник – записывать туда интересные события, истории и даже слова, которые он впервые услышал или употребляет не часто. Такие упражнения закрепляют использование большего количества слов.
Играйте в словесные игры
Играйте с ребенком в "Слова", "Scrabble" (Эрудит), кроссворды и другие игры, где нужно вспоминать большее количество слов, чем используется в ежедневной рутине. Это поможет сделать изучение слов более веселой и увлекательной деятельностью.
Имейте "Слово дня"
Введите традицию выбирать каждый день какое-то новое слово, и пытаться его использовать по смыслу в течение суток, чтобы укрепить процесс запоминания.
Поощряйте рассказывать истории
Поддерживайте вашего ребенка в идеях придумывать и рассказывать вам интересные истории и сказки. Это способствует развитию речи, памяти, воображения, а также расширению словарного запаса и умению выражать мысли.
Читайте вместе каждый день
Чтение книг вместе с ребенком знакомит его с новыми словами в контексте, естественным образом позволяя ему понять их значение.
Используйте для обучения карточки
Визуальное восприятие новых слов с помощью карточек улучшает процесс запоминания и быстрого воспроизведения слов.
Говорите с ребенком больше
Общайтесь с ребенком много и часто на разные темы. Побуждайте его задавать вопросы и добавлять в свои предложения новые слова.
Посещайте вместе библиотеки и книжные магазины
Чтение книг разных жанров улучшает языковые навыки, знакомит с новыми словами и способствует желанию изучать новое и читать книги.
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