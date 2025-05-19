Мало читают и привыкли к аниматорам: украинская учительница озвучила проблемы современных школьников

Современным школьникам не хватает терпения и они не готовы работать над долговременными проектами, ведь ученики хотят получать мгновенный результат. Кроме того, дети стали меньше читать, из-за чего не понимают тексты, а это отражается и на других предметах.

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Об этом рассказала учительница начальных классов Ольга Федотова в интервью OBOZ.UA. Она также поделилась, что современные дети не могут себя развлечь и найти занятие, ведь все привыкли к аниматорам на мероприятиях, мотивации от учителя и большому вниманию от родителей.

"Больше всего, чего не хватает детям, – это терпения. Современные дети хотят получать мгновенный результат, и не все готовы работать над долговременными проектами. Второй навык, без которого не обойтись в жизни, связан с чтением. Все учителя бьют тревогу по поводу того, что дети сейчас читают очень мало. Как следствие – низкая скорость чтения, непонимание текстов. А это отражается на всех предметах. На математике надо прочитать и понять задачу. На биологии, географии, истории - надо читать и понимать прочитанное, чтобы дальше анализировать, делать выводы", – говорит Федотова.

"Еще один навык, которого нет у большинства современных детей, – умение себя развлечь, найти себе занятие. Все привыкли к аниматорам на мероприятиях, к мотивации от учителя, к большому вниманию от родителей", – добавляет она.

Педагог также считает, что у современных школьников ухудшился почерк из-за того, что у них недостаточно развиты мышцы рук, которые отвечают за письмо. Это случилось, потому что дети не умеют завязывать шнурки, лазить по деревьям, аккуратно раскрашивать.

Учительница также говорит, что сейчас исчезло уважение к педагогам, ведь им приходится проверять работы, выполненные кое-как.

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