Как родители могут сделать из ребенка беспомощного человека всего за один день: эксперимент вас поразит

Родители могут сделать из ребенка беспомощного человека всего за один день. Это происходит, когда взрослые всегда все решают за мальчиков и девочек, или навязывают им определенные стереотипы.

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Украинский ученый в области психиатрии Олег Чабан в интервью "Кабинет экспертов" рассказал об эксперименте американского психолога Мартина Селигмана, где из детей за 10 минут сделали беспомощных и они чувствовали себя униженными. Так, в классе школьникам сообщили, что будут проверять их скорость мышления. Для этого им раздали карточки с набором букв, а им нужно было составить из них слово. Тот, кто выполнил задание, должен был поднять руку.

Однако три ученика получили карточку с набором букв, из которых составить слово невозможно. Такой механизм повторить трижды, и все это время три ученика получали карточки, по которым не могли составить слова, соответственно они не поднимали руки.

"Как чувствуют себя три человека, которые не смогли составить слово из простеньких букв. Они могут поглядывать по сторонам, что я дурак что ли. Что такое, я же вроде бы нормально учился. Они не знают, что им дали те карточки, на которых составить слово невозможно.Он раздает следующие карточки и происходит абсолютно зеркальная история. Все подняли руки, кроме трех человек, и они уже чувствуют себя не просто неловко, они чувствуют себя униженными, в том числе интеллектуально", – делится Чабан.

На четвертый раз всем ученикам дали одинаковые карточки, по буквам на которых можно было составить слово. Однако трое из них, у которых до этого были неправильные карточки, не подняли руки, даже несмотря на то, что они могли решить задачу. Таким образом у школьников появилась беспомощность за достаточно короткий промежуток времени и они смирились с тем, что они не могут выполнить упражнение.

"В четвертом раздаются карточки для всех одинаковые и внимание сколько рук не поднимается? Три. Человек смирился с тем, что он не может решить этого. Из него буквально за 10 минут сделали беспомощного. Представьте, что эта ситуация повторяется в жизни маленького ребенка постоянно. Когда мы у ребенка воспитываем психологическую устойчивость, гибкость, преодоление проблемы или делаем его абсолютно беспомощным: "Если ты получишь двойку, все – это конец жизни", – добавил психиатр.

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