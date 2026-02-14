8 старомодных вещей, которые всегда говорили наши мамы, но они оказались абсолютно правильными

Большинство детей видят в своих родителях только то, что на поверхности. Дети не умеют читать между строк и понимать, что на самом деле могут чувствовать взрослые, прячась за маской сильных и счастливых.

Видео дня

Только начав жить свою взрослую жизнь, дети начинают осознавать, сколько сил и энергии их родителям стоило ежедневно вставать с постели, присутствовать в жизни детей, чтобы они чувствовали, что мир – это безопасное, хорошее место. Об этом на сайте mother.ly написала писательница-фрилансер Кэсси Фокс и назвала несколько старомодных вещей, которые всегда говорили наши мамы, и они оказались абсолютно правильными.

В жизни есть гораздо больше важного, чем просто вес тела

Женщины часто обеспокоены тем, сколько они весят, а дети знают слово "диета" с детства, потому что мама часто его употребляет. Иногда кажется, что наши мамы всегда пытались похудеть, всегда пропускали приемы пищи и считали калории. Однако всегда ли это действительно самое важное? Сегодня детей учат относиться к своему телу с гораздо большей любовью и добротой.

Немного здравого смысла имеет большое значение

Не всегда надо высшее образование, чтобы руководствоваться здравым смыслом и принимать правильные решения. Здравый смысл – это то, что ведет нас по жизни, как мы ориентируемся в мире вокруг нас. Не нужно быть гением, чтобы знать, как управлять своим кораблем правильным курсом. Как показывают различные исследования, практическая мудрость происходит от использования того, чему вы научились из опыта, для решения сложных ситуаций. Так доверяя своему здравому смыслу, а не просто следуя жестким правилам, чаще всего человек принимает лучшие решения и гораздо легче справляетесь со сложными проблемами.

Вы почти всегда стоите большего, чем думаете

Наверное, любящие родители являются самыми большими поклонниками собственных детей. И не зря есть так много исследований, где говорится о том, как положительно влияет похвала на развитие ребенка – ведь это фундамент эмоциональной зрелости и уверенности в себе в будущем.

Да, большинство родителей поддерживают своих детей просто потому, что они их, но это действительно имеет значение самооценки.

Иногда быть одинокой – лучший вариант

Исследователи пришли к выводу, что люди в плохих отношениях на самом деле чувствуют себя физически и психически хуже, чем одинокие люди. Чем быстрее вы выходите из нездоровых отношений, тем лучше становится ваше здоровье, и быть одиноким определенно лучше, чем застревать в чем-то, что делает вас несчастными.

Вы никогда не сможете контролировать чужие действия, только свою реакцию на них

Ни один человек не может заставить кого-то быть хорошим и действовал правильно, если тот человек считает иначе. Единственный человек, за которого мы можем быть по-настоящему ответственными, – это мы сами, и чем быстрее это понять, тем меньше в жизни будет разочарований и напрасных усилий.

Как показывают исследования, когда человек сосредотачивается на том, что на самом деле может контролировать, вместо того, чтобы пытаться изменить других людей, он в конце концов имеет лучшее психическое здоровье. Люди, которые понимают, что не могут контролировать действия других, но могут управлять собственными реакциями, как правило, гораздо эмоционально стабильнее и устойчивее.

Если вы даете обещание, лучше его сдержать

Этому часто учат даже не родители, а горький личный опыт. Однако, чем раньше усвоить эту истину, тем быстрее можно понять, кому в жизни стоит доверять, а кому нет. И речь идет не только о собственных сдержанных обещаниях, но и о тех, которые дают другие люди вам. Это не значит, что нужно перестать доверять всем, это просто означает, что нужно быть более избирательным относительно того, на кого рассчитывать в важных вещах.

Никогда не сдавайтесь

По словам исследователей, стойкость имеет огромное значение для того, кто проходит какое-либо жизненное испытание. Когда вы можете оправиться от тяжелых испытаний, вы получаете более высокое качество жизни и еще лучшие результаты в будущем.

Никто никогда не будет любить вас так, как любит мама

Мамы любят не за что-то. Мамы любят безусловно. Однако чаще всего дети понимают это уже тогда, когда сами становятся родителями.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что детский психолог назвала 5 фраз, которые родители никогда не должны говорить своим детям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!