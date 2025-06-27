''Бей или беги!'' Детский психолог назвала 5 фраз, которые родители никогда не должны говорить своим детям

Детский психолог из США Рим Рауда назвала фразы, которые родители никогда не должны говорить своим детям. По ее словам, определенные слова могут вызвать у ребенка реакцию "бей или беги".

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Эксперт несколько лет исследовала поведенческие реакции детей и обнаружила, что обращение с непокорными детьми путем угроз или суровых последствий на самом деле не приносит никакой пользы. Вместо этого она рекомендует использовать фразы, которые дети действительно будут слышать, пишет MailOnline.

Психолог объясняет, что фразы вроде "прекрати это немедленно" или "если ты этого не сделаешь, то...", на самом деле могут вызвать у ребенка, который спорит, только реакцию "бей или беги". Она уверяет родителей, что секрет того, как заставить своих детей слушать, заключается в том, чтобы они чувствовали уважение, эмоциональную безопасность и были вовлечены в процесс.

"Потому что я так сказала"

По ее словам, эта фраза блокирует общение и учит слепому послушанию. Вместо этого Рауда предлагает использовать предложения: "Я знаю, что тебе не нравится это решение. Я объясню, почему надо именно так, а потом мы будем двигаться дальше". Она уверена, что это работает, потому что объяснение ваших соображений помогает ребенку чувствовать уважение.

"Эта формулировка признает их чувства, но подчеркивает, что управляете - вы, однако спокойным, обоснованным способом", – добавляет эксперт.

"Если вы не будете слушать, вы потеряете (перечень важных вещей/моментов)"

Эта фраза только вызывает сопротивление, считает психолог. Вместо нее она предлагает сказать: "Когда ты будешь готов выполнить мою просьбу, ты сможешь получить то, что хотел". По мнению эксперта, измененная фраза работает лучше, чем предыдущая, поскольку угрозы могут вызвать неповиновение и заставить детей занять защитную позицию.

"Перестань плакать. У тебя все хорошо"

Такая фраза говорит ребенку о том, что его эмоции не важны. В качестве альтернативы Рауда предлагает говорить: "Я вижу, что ты очень расстроен. Расскажи мне, что происходит". Она уверяет, что ребенку важно быть услышанным. Ведь когда он чувствует, что его поняли, то быстрее успокаивается – и больше доверяет вам.

"Сколько раз я должна тебе это повторять?"

Психолог говорит, что такой вопрос предполагает, что ребенок намеренно ведет себя плохо. Однако часто то, что выглядит как неповиновение, на самом деле является растерянностью, оторванностью или отставанием в навыке. Поэтому, вместо того, чтобы задавать такой вопрос, эксперт рекомендует сказать: "Я уже несколько раз спрашивала об этом. Помоги мне понять, что мешает или затрудняет услышать меня и выполнить просьбу".

"Ты же знаешь/можешь лучше"

По мнению Рауды, эта фраза стыдит ребенка и ставит под сомнение его целостность. Вместо этого она рекомендует родителям говорить детям: "Что-то сейчас мешает тебе проявить себя наилучшим образом. Поговорим об этом".

Психолог уверяет, что альтернативная фраза отражает изменение мышления – от наказания к партнерству. И это предполагает лучшее в вашем ребенке и поощряет саморефлексию вместо защитной позиции.

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