8 вещей, которым учат японских детей в детстве: они растут дисциплинированными и умеют себя контролировать

Японией восхищаются за ее спокойную дисциплину, хорошее отношение к другим людям в общественных местах и глубокое чувство взаимопонимания. Это все начинается с воспитания.

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Японских детей с рождения ласково приучают к умению себя контролировать и вести себя согласно правилам страны. Сайт The Time of India предлагает некоторые из самых ценных, но малоизвестных правил воспитания.

Пребывание в тишине укрепляет

Часто говорят, что японские дети слишком тихие, но в этой стране молчание не считается недостатком. Это момент самоконтроля, способ понять эмоции, а не реагировать на них.

Поклон – это больше чем просто приветствие

Многие считают, что приветствие в форме поклона - это лишь формальность. Однако для японцев это - тихое проявление уважения, благодарности, извинения и даже сочувствия. Этой традиции детей обучают с раннего возраста.

Бенто-боксы содержат в себе элемент обучения

Бэнто – это японский термин, обозначающий порционную еду, упакованную в коробку. Обычно бэнто включает рис, рыбу или мясо, а также овощи. Однако приготовление бэнто – это не только искусство вкусной еды – каждая коробка учит балансу, благодарности и мысли, что чью-то любовь можно аккуратно упаковать во вкусный обед.

Поведение в общественных местах является отражением домашних условий

Японские дети ведут себя спокойно в общественных местах, поездах и ресторанах не потому, что они боятся наказания, а потому, что воспитаны с пониманием, как их действия влияют на других, даже незнакомых им людей.

Команда на первом месте, собственно я – на втором

Ошибочно считают, что японская культура подавляет индивидуальность, однако японцы воспитывают своих детей так, чтобы они думали о команде не для того, чтобы унизить себя, а чтобы росли с ощущением единства и веры в совместные усилия.

Уважение чувствуется, а не требуется

Часто уважению учат через призму правил, но в Японии детям показывают это на собственном примере.

Уборка – это часть формирования характера

Идея о том, что ученики самостоятельно убирают в своих классах может показаться суровой, однако на самом деле это учит их заботиться о своем окружении с гордостью - не как работники, а как члены общего пространства.

Природа – это не детская площадка, это важная часть мира

Японских детей учат уважать природу и наблюдать за ней: замечать первый цвет сакуры и приветствовать гору перед началом похода. Это создает тихую связь и единство с миром.

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