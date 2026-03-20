'8 уроков в старшей школе – это практически полноценный рабочий день!' Образовательный эксперт предложил отменить домашние задания

Руководитель направления "Образование на местном и региональном уровнях" шведско-украинской программы Polaris Олег Фасоля видит проблему современного образовательного процесса в чрезмерном количестве домашних заданий. Это истощает и без того уставших учеников и демотивирует их учиться, ведь порой их учебный день длится как полноценный рабочий день взрослого человека.

Видео дня

Своими размышлениями по этому вопросу образовательный эксперт поделился в заметке на Facebook. Он предлагает учебным заведениям варианты осовременивания подхода к домашним заданиям, одновременно не исключая возможные риски такого шага, и оставляет открытым вопрос, готова ли к этому администрация и учителя.

Почему это является проблемой

В нынешнем формате образовательного процесса, особенно старшей школы, домашние задания чрезвычайно перегружают детей. По мнению эксперта, именно это, а также большое количество учебных предметов является основной причиной, почему у учеников исчезает мотивация учиться.

"Шесть-семь, а иногда и восемь уроков в старшей школе – это уже практически полноценный рабочий день. Школа не должна быть обременительной и неинтересной для детей! Но наряду с этим она должна быть и результативной", – говорит Фасоля.

Что предлагает образовательный эксперт

Есть разные варианты оптимизации учебного процесса, чтобы уменьшить чрезмерную нагрузку соискателей образования. Это, в частности, постановка интригующих вопросов, которые будут стимулировать детей к поиску ответов на них; выполнение на добровольной основе, также вариантом является не наказывать учеников за невыполненные задания. Можно минимизировать домашние задания и сделать их такими, чтобы они не отбивали желание их выполнять, или же совсем отказаться от них.

Впрочем, отмечает Олег Фасоля, такие желания и новации педагоги чаще всего не воспринимают, ведь считают, что именно их предмет является едва ли не самым главным.

Также эксперт отмечает, что часто для учеников и родителей критерием осовременивания заведения и образовательного процесса в нем является именно отсутствие домашних заданий. И это нельзя назвать прихотью детей или просто родительским попустительством им.

Какие препятствия в реализации этих идей

Эксперт задает риторический вопрос, готовы ли к таким изменениям учителя и администрация, как будет выглядеть рабочая документация с отсутствующими записями домашних заданий в школьных журналах, в том числе электронных.

Готовы ли сами ученики к такому шагу, не повлияет ли это негативно на тех учеников, которые и так не слишком активны в обучении. Или же, наоборот, это может придать новую силу в учебном процессе. В любом случае Олег Фасоля считает, что попробовать реализовать такую идею стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!