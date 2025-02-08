Домашнее задание как наказание. Метод украинской учительницы, как добиться тишины на уроке, стал вирусным

Украинская учительница зарубежной литературы Алина Мец поделилась эффективным методом создания тишины на уроке. Да, педагогиня предлагает написать на доске слово "тишина". Если все буквы будут вытерты, то учащиеся получают 10 домашних заданий.

Видео дня

В видео в ТикТок, Мец также спросила школьников, что будет, если все буквы остаются на доске. Школьники отметили, что тогда у них нет домашки.

Видео набрало более 20 тысяч понравившихся и более полумиллиона просмотров. Однако некоторые украинцы не согласились с такой идеей, ведь получается, что домашнее задание становится наказанием.

Учительница пояснила, что использует такой метод, чтобы проработать больше материала на уроке. Ведь, если дети будут шуметь, то меньше успеют, так что будут иметь домашнее задание. Такой ответ поддержали почти две тысячи украинцев.

"Чем больше шумят и мешают – тем меньше успеваем сделать на уроке. Чем меньше успеваем сделать на уроке – тем больше домой", – написала Мец.

Пользователи сети отметили, что с взрослыми детьми не должно быть проблем с дисциплиной. Однако учительница сказала, что именно в седьмом классе "наиболее интересный возраст". С чем, скорее всего, согласились коллеги педагоги, ведь ее ответ набрал почти 300 лайков.

В то же время другие учителя присоединились к обсуждению и отметили, что такой метод действительно работает и они стали им пользоваться.

"После вашего видео начала так поступать. На уроке тишина, спасибо за идею".

"О, я тоже так поступала, но рисовала квадратики".

"У нас так математик делает. Действительно стало тише".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель Украины 2021 поделился лайфхаком, как удержать внимание школьников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!