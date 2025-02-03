Лучший учитель Украины 2021 поделился лайфхаком, как удержать внимание школьников

Для того чтобы удержать внимание детей на уроке при объяснении нового материала, учитель должен быть заинтересован в том, чтобы увлечь школьников. Помимо доступности информации, ученикам нужно также давать возможность взаимодействовать на занятиях.

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Об этом отмечает победитель премии Global Teacher Prize Ukraine-2021 Артур Пройдаков в интервью Ивано-Франковскому областному телевидению. По его словам именно командная работа помогает детям больше включиться в процесс обучения и развивает критическое мышление.

"Сам учитель должен быть заинтересован в том, чтобы это было интересно для него и для детей. Второй момент – на каком языке мы это делаем. Мне кажется, надо говорить о доступности. Даже презентация на уроке, есть определенный минимум: не очень много слов на слайде, не слишком много текста, чтобы эта информация была легче воспринята детьми. И я бы говорил о том, чтобы давать возможность больше детям работать на уроке, взаимодействовать", – делится педагог.

Он советует объединить школьников в несколько команд, где они смогут взаимодействовать, принимать решения, прорабатывать материал или креативить. Таким образом, по его словам, удастся получить положительный результат. Современным детям не нравится, когда им просто диктуют конспект, но они любят в ходе работы узнавать теорию и проверять ее на практике.

Пройдаков упомянул цитату еврейского писателя и философа Юваль Ной Харари, указавшего на важность развития четырех "К": коммуникации, креативности, критического мышления и командной работы. Именно такого принципа, по мнению педагога, следует придерживаться и современным учителям.

"Если на уроке организовать работу так, чтобы несколько команд работали вместе, между собой договаривались коммуницировали – это коммуникация, это командная работа, они вместе прорабатывали материал или креативили. Так мы имеем на выходе положительный результат. Детям очень не нравится сейчас, когда я просто диктую им конспект. А вот процесс, когда дети сами в ходе работы что-нибудь узнают, какую-то теорию проверяют на практике – это будет очень хорошо", – сказал Пройдаков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель 2021 года считает, что произведения украинской и мировой литературы в школах целесообразнее было бы изучать не по хронологически-историческому принципу, а по тематике или проблематике. В то же время педагоги должны правильно преподносить эти произведения.

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