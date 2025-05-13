8 важных вещей, которым родители должны научить своих детей, но не все умеют делать это сами

Быть родителями – это сложный, но замечательный и важный путь. Поскольку инструкции по воспитанию в роддоме не выдают, многому родители учатся вместе со своими детьми.

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Конечно, есть немало книг о воспитании детей, но в жизни точно будут встречаться ситуации, которые станут неожиданными. Сайт YourTango написал основные вещи, о которых родители не осознают, что им нужно научить своих детей и как это делать до того, пока не столкнутся с этим.

Как смотреть в обе стороны

Родителям придется научить своих детей смотреть во все стороны, но и быть готовыми к тому, что они, в какой-то момент, все равно выйдут на дорогу. Поэтому по крайней мере первые шесть лет, вам также надо смотреть во все стороны за своим ребенком. И еще десять лет – если они держат в руках гаджет.

Как уважать животных

Родители должны научить своих детей безопасно и с уважением взаимодействовать с животными. Это включает избегание такого поведения, как подталкивание или хватание, поскольку это может быть воспринято как угроза или нанести вред животному.

Как уважать личное пространство

Дети должны знать не только об уважении к своему личному пространству, но и понимании границ других людей. Родителям нужно объяснить своим детям, что не все люди любят, когда их касаются без разрешения, стоят слишком близко, заглядывают в их гаджеты.

Как не вести себя так, будто они центр вселенной

Да, большинство детей действительно считают себя самыми главными в мире. По крайней мере в своем мире, где они окружены любовью родных людей. Но очень важно объяснить, что это правило не действует на всех людей. Чрезмерное потакание просьбам и постоянная сосредоточенность на потребностях детей могут привести к тому, что ребенок будет считать, что так к нему должны относиться все, что в результате создаст трудности в общении во внешней среде.

Как читать язык тела

Пока дети маленькие, все возможные эмоции родителей или других детей они воспринимают, как должное и не различают язык тела. Им абсолютно все равно, что кого-то может раздражать их пение, громкий смех или плач. Но чем взрослее становится ребенок, тем важнее ему объяснить эти моменты.

Приучение к туалету, гигиена и замена нижнего белья

Взрослым эти вещи могут казаться базовыми, но очень важно с детства приучить правильно вытирать ягодицы и ежедневно менять нижнее белье.

Как одеваться соответственно

Если вы бываете на общественных пляжах, вы могли заметить, что большинство родителей считают нормой, чтобы их маленькие дети бегали голыми по берегу и в воде. Но на самом деле стоит задуматься о безопасности и приучать с детства, что все интимные части тела должны быть прикрыты. И речь идет здесь не только о личных границах, но и о количестве микробов, которые могут попасть в детский организм, создав немало дополнительных проблем.

Как бриться и пользоваться шампунем

Эти вещи кажутся банальными, но этому тоже надо учить. Например, объяснить правила безопасности использования бритвы, чтобы избежать болезненных последствий. Также надо научить своих детей тщательно смывать шампунь с волос, чтобы предотвратить накопление продукта и потенциальное раздражение кожи и обеспечить здоровье волос. Одно из исследований ученых на эту тему показало, что неполное смывание может привести к жирности или зуду кожи головы.

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