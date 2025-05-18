8 вещей, которые дети не должны делать по утрам

Формирование утренних привычек – важная часть воспитательного процесса, к которой надо приучать с детства. Хорошо спланированное начало дня гарантирует продуктивное утро без лишнего стресса.

Видео дня

Однако есть вещи, на которые утром не стоит тратить свое время. Среди них проверка гаджетов, выполнение домашних заданий, отсутствие гигиенических процедур, пишет The time of India.

Время на телефон

Современные дети проводят за экранами достаточно много времени, и от этого никуда не деться. Однако там где есть возможность ограничить – лучше этим воспользоваться. Утро – это не время для мультиков или игр в телефоне.

Избегание утренней зарядки

Для того чтобы организм проснулся и начал нормально работать, лучше всего начать утро с легкой зарядки. Приучайте детей с детства к этой привычке – она улучшает настроение, концентрацию и держит в тонусе.

Пренебрежение гигиеной

Умывание и чистка зубов должны стать безоговорочной нормой. Это способствует опрятности, укреплению здоровья и уверенности в себе.

Не застилать кровать

Поощряйте детей к поддержанию порядка с маленького возраста. Это прививает ответственность и создает ощущение выполненного долга.

Выполнять домашние задания

Вся подготовка к школе должна быть сделана вечером. Не приучайте детей оставлять что-то на утро, делать в последний момент. Научите детей правильно распределять свое время, чтобы успевать все делать вовремя.

Споры

Лучшее утро – это когда все в хорошем настроении. Поэтому лучше научиться избегать споров и решать спорные вопросы через позитивное общение, благодарность и взаимопонимание.

Пропускать завтрак

Завтрак - это основная пища всего дня. Именно с него ребенок получает максимум сил и энергии на весь день. Поэтому следите за тем, чтобы его ваш малыш не пропускал.

Позднее пробуждение

Да, большинство детей не любят утренние подъемы и просыпаться довольно трудно – хочется доспать еще 5, 10, 20 минут. Но лучше приучить к тому, чтобы просыпаться вовремя и иметь время на спокойные сборы в садик или школу, а не спешить, нервничать и что-то обязательно забыть.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 фразах, которые никогда не стоит говорить, когда у ребенка истерика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!