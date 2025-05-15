Психолог назвала 5 фраз, которые никогда не нужно говорить, когда у ребенка истерика

Украинский детский психолог Анастасия Гаврилюк назвала 5 фраз, которые не стоит говорить, когда у ребенка истерика. По мнению эксперта, они могут вызвать обратный эффект – и плач станет только сильнее.

Видео дня

Психолог объясняет, что если ребенок привык успокаиваться, когда слышит угрозы и жесткий тон родителей, то взрослые могут сделать вывод, что только это и работает. Но на самом деле это дает лишь краткосрочный эффект. Поэтому Гаврилюк советует запомнить те слова, которые не нужно говорить малышу в момент истерики, а найти способ успокоить его иначе.

5 фраз, которые не стоит говорить, когда у ребенка истерика:

"Успокойся"

Когда ребенок плачет, он проживает бурю эмоций и не способен успокоиться только потому, что ему это приказали.

Эксперт советует не употреблять эту фразу, а просто быть рядом с ребенком и показывать ему свою поддержку.

"Перестань реветь, ничего не случилось"

Таким образом родители обесценивают чувства ребенка. У него что-то произошло, и это "что-то" очень важно, даже если вам это пока не понятно.

Здесь психолог советует попросить ребенка объяснить, почему он плачет, и дать понять, что вы понимаете его эмоции.

"Если не прекратишь, пойдем домой"

Эта фраза может только усилить истерику. Поэтому стоит просто оставаться рядом и ждать, пока буря эмоций пойдет на спад.

"Чего ты кричишь как ненормальная?"

Эта фраза унижает ребенка и занижает его самооценку. Покажите малышу свою поддержку, скажите, что слышите и понимаете его.

"Иди в другую комнату, пока не успокоишься"

По словам эксперта, эта фраза воспринимается, как "мне хорошо только когда ты спокойна". Она объясняет, что детская истерика – это не лучшее время для наказания тишиной, в этот момент ребенку нужна поддержка.

Кроме того, психолог объясняет, что если заглянуть на несколько месяцев и даже десятков лет вперед, ребенок, который не усвоил модель экологического проживания истерик и сложных эмоций, во взрослом возрасте часто будет чувствовать:

бессилие,

неуверенность в себе,

не будет уметь управлять своим состоянием,

"съедать" себя из-за вины перед другими за собственные эмоции и чувства.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 фразах и действиях, чтобы помочь ребенку во время истерики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!