5 фраз и действий, чтобы помочь ребенку во время истерики

Украинская нейропсихолог Косячева Александра поделилась советами, как родители могут помочь своему ребенку во время истерики. По мнению эксперта, это состояние не является проявлением плохого поведения или невоспитанности, это сообщение от ребенка, что ему нужна помощь.

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На своей странице в социальные сети Instagram психолог объяснила, что ребенок еще не умеет самостоятельно справляться с большими эмоциями, поэтому ему нужна ваша поддержка. И назвала пять фраз и действий, которые нужно запомнить родителям, чтобы помочь своему ребенку.

"Во время истерики важны не только слова, но и действия. Спокойный голос, присутствие рядом, простые фразы и небольшие прикосновения помогают ребенку почувствовать безопасность и вернуться к равновесию", – объясняет Косячева.

Как помочь ребенку во время истерики

"Я рядом. Я вижу как тебе трудно"

Ребенку требуется поддержка. Присядьте до уровня глаз, раскройте руки и предложите объятия.

"Ты имеешь право злиться. Я помогу тебе"

Ребенку нужно разобраться со своими эмоциями. Помогите – назовите эмоцию, которую проявляет ребенок.

"Давай подышим вместе"

Помогите ребенку успокоиться. Покажите игру на вдох-выдох.

"Я тебя слышу. Расскажи, что тебя так расстроило"

Ребенку нужно знать, что его слышат и слушают. Дайте ему возможность высказаться, если это необходимо.

"Мы можем вместе найти решение"

Покажите ребенку свою поддержку и предложите несколько вариантов решения проблемы, чтобы ребенок чувствовал свой контроль над ситуацией.

И помните, что спокойствие взрослого работает как якорь.

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