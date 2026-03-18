'80% проблем в школе – это не дети, а их родители?' Украинцы устроили бурную дискуссию: вмешались и учителя

Учительница математики Анастасия Чередниченко спровоцировала в сети дискуссию из-за поведения детей во время учебы. В частности, она указала, что 80% проблем в школе возникает не из-за учеников, а из-за их родителей.

В заметке в Threads педагог отмечает, что задача учителей дать знания детям, а не воспитывать их вместо родителей. К тому же, школа не может научить критическому мышлению и уважению, если этого дома не делают родители.

"Скажу честно: 80% проблем в школе – это не дети. Это их родители. Мы можем сколько угодно учить ребенка критическому мышлению и уважению, но если дома он слышит: "Да что там та училка понимает", чуда не будет. Школа не исправит то, что сломано дома. Учителя не обслуживающий персонал и не няньки 24/7. Наша работа – дать знания, а не воспитывать вашего ребенка вместо вас. Кто должен нести ответственность за поведение ребенка в школе: учитель или родители?" – написала Чередниченко.

Украинцы в комментариях отмечали, что воспитанием детей должны заниматься именно родители, но и учителя должны контролировать школьников во время их пребывания на уроках. Вместо того очень часто можно наблюдать ситуацию, когда педагоги обвиняют родителей, а родители пытаются подстроить школьные правила под себя. Из-за этого невозможно достичь результата для успешного взаимодействия.

"Ребенка воспитывают родители, окружение и школа и другие факторы. Но школа должна давать знания и развитие. Если знания устаревшие, а система держится на зарплатах 7000 грн – это уже не образование, а имитация образования. Это как требовать, чтобы ребенок наелся из кастрюли, в которой ничего нет".

"Родители. Однозначно родители. Учимся второй год, присоединяются новые дети. И такого уже насмотрелись за последние полгода, что волосы шевелятся. Пожалуйста, родители, воспитывайте своих детей – это ваша обязанность".

"Как мать скажу так, очень много проблем идет от родителей, которые вообще никак не воспитывают детей и надеются, что как-то оно будет. Детей, которые не имеют границ и границ видно сразу. Я не призываю никого забивать и запугивать ребенка, но объяснить границы допустимого нужно. Потом те же родители плачут, что ребенок не считает их за людей, только за обслугу".

"Вот мое субъективное мнение. Дети дома, в социуме – здесь родители должны контролировать. Дети в школе – здесь учителя должны контролировать. Комплексно, когда все работают слаженно – это называется воспитание. А у нас сейчас – учителя обвиняют во всем родителей, родители влезают в правила школьные! Результат такого взаимодействия мы с вами видим. Школа должна иметь четкие правила, которые не нарушают права ребенка, но в которые не влезают родители! И за нарушение должна быть ответственность, тогда это будет работать, а пока".

"Вопрос не имеет отношения к предварительно описанному контексту. В школе ответственные учителя. Вне школы – родители. С утверждением об отсутствии вовлеченности родителей полностью согласна".

