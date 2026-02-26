'Ученики провоцируют, а виноват учитель?' Образовательный омбудсмен возмутила украинцев объяснением, как реагировать на 'неэтичное поведение педагога'

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предоставила рекомендации учебному заведению, как реагировать на "неэтичное поведение педагога" и возмутила украинцев. Чиновница отметила, что школе нужно провести расследование относительно инцидента, который произошел, пригласить практического психолога к работе с учениками для диагностики и снижения агрессии, а также провести воспитательные часы с привлечением соответствующих специалистов.

В то же время, в заметке в Facebook Лещик дала советы родителям. Она рекомендовала провести собрание для разработки правил пользования телефонами во время занятий, обеспечить наличие только одного смартфона на уроках, провести разъяснительные беседы с детьми о недопустимости употребления пищи и сладких газированных напитков на занятиях, а также организовать дежурство на отдельных уроках.

Сеть возмутило сообщение образовательного омбудсмена и под заметкой они подчеркивали, что в современной школе учитель – "козел отпущения", которого обвиняют во всех проблемах, которые возникают во время образовательного процесса. Зато родители избегают ответственности за поведение своих детей. Кроме того, украинцы указывали на то, что проблема с пользованием гаджетами во время уроков и постоянным употреблением пищи – не единичное явление.

"Учителя, учителя во всем виноваты. А дети, как себя ведут, не провоцируют?"

"Кто бы сомневался: причины "неэтичного поведения учителя" – в неэтичном поведении учеников на уроке с телефонами, чипсами и т.д.".

"Ждем приобщения к ситуациям с неэтичным поведением учеников и родителей".

"Учитель в современной школе – козел отпущения. Во всяком случае в ситуации "между трех огней": школьники-родители-администрация. Сгорает таки тот, кто, извините за патетику, несет свет знаний".

