'Мой ребенок не виноват': преподаватель университета указал на важную проблему современных школьников и студентов

Преподаватель кафедры физического воспитания и реабилитации Тернопольского национального педагогического университета Александр Хома рассказал, что современные школьники и студенты забывают о своих обязанностях, однако часто указывают на свои права. На такую ситуацию также влияют и родители, которые в любой ситуации пытаются оправдывать детей.

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Таким мнением педагог поделился в интервью Телеканалу Тернополь1. По словам Хомы, после ковида и начала полномасштабной войны образовательная система дала слабинку, поэтому ученики немного расслабились и часто стали "халявить".

"Возможно, это и с ковидом, возможно, и с началом войны это повлияло, что немного расслабились. Увидели, что и преподаватели, и вся система дает определенную слабинку, ведь была дистанционка, когда можно было где-то частично схалявить. Кто-то включал камеры, кто-то не включал. Так же и по поводу войны, то есть психологически понятно, что это давит, но ну манипулировать так же этим не стоит", – говорит Хома.

"То есть каждый все равно тянет к себе. Тянет к себе за своих, там, за детей, что дети все хорошо делают, все нормально. Это мы видим даже со школьного возраста. То есть кто-то кого-то обидел, сразу: "Мой ребенок невиновен, это он сделал, это она сделала". То же самое и у студентов должно быть просто сознательное отношение к тому, что у каждого есть права и обязанности", – добавляет он.

Преподаватель также отмечает, что в школе дети стали меньше прилагать усилий для хороших оценок. Кроме того, школьники часто получают поблажки во время обучения.

Зато в университете на это можно повлиять. Ведь, если студенты не получат зачет, их могут лишить стипендии, бюджетного места, а в крайнем случае исключить из вуза. Педагог говорит, что преподаватели готовятся к проведению занятий, поэтому ожидают такого же и от студентов.

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