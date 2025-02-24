80 цифр за 13,5 секунды. 20-летний студент с феноменальной памятью установил мировой рекорд и раскрыл свой секрет

20-летний индийский студент Вишваа Раджакумар установил мировой рекорд и выиграл чемпионат мира по лиге памяти – Memory League 2025. Он запомнил порядок из 80 случайных чисел за 13,50 секунды и 30 изображений за 8,40 секунды.

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Согласно результатам, Раджакумар занял первое место в рейтинге, набрав 5000 баллов. В одном из интервью он рассказал, что использует древнеримский прием "метод локусов" – метод запоминания, также известный как "дворец памяти", пишет The New York Times.

Эта техника имеет несколько форм, но обычно предполагает визуализацию большого дома и назначение воспоминаний комнатам.

Раджакумар рассказал, что его "дворец памяти" начинается из собственной комнаты, где он спит, второе место занимает кухня. Далее следует зал и веранда, а напоследок – ванна.

"Скажем, я запоминаю список слов. Я беру пару слов, создаю из них историю и размещаю их в определенном месте. Далее я беру следующие два слова. Я создаю из них историю. Я размещаю их в другом месте. Мой дворец памяти помогает запомнить последовательность", – делится он своим секретом запоминания. Ведь этот метод можно использовать как для того, чтобы запомнить 10 слов, так и для того, чтобы в памяти осталось 100 слов.

Описывая одну из задач Чемпионата, парень рассказал, что было дано 80 случайных чисел, которые отображались на экране. Их нужно запомнить как можно скорее. Появляется лист, чтобы записать все, что участник запомнил.

"Я записал все 80 цифр. Мое самое быстрое время, чтобы запомнить 80 случайных цифр на этом Чемпионате мира, составило 13,5 секунды, то есть почти шесть цифр в секунду", – поделился он, добавив, что плакал, когда понял, что выиграл.

Кроме того, как пишет Indian Express, Вишваа Раджакумар подчеркнул, что при подготовке к конкурсу очень важна гидратация, поскольку она помогает мозгу.

"Гидратация очень важна, потому что она помогает мозгу. Когда вы запоминаете что-то, вы обычно субголосуете, и это помогает откашляться, почистить горло. Скажем, вы читаете книгу. Вы не читаете ее вслух, но вы проговариваете это внутри себя. Если вы не пьете много воды, ваша скорость будет ниже. Если же пить много воды, память будет чистой, и вы сможете читать быстрее", – объясняет он.

После окончания колледжа парень хочет стать тренером из памяти и создать заведение, чтобы обучать в Индии других людей этим техникам.

"Моя цель – сделать это важным", – добавил Раджакумар.

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