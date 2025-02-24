Книга за день – это реальность: учительница поделилась популярным методом, как научиться быстро читать

Учительница младших классов показала, как учит детей читать быстрее. На своих уроках она использует популярный метод Rapid.

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Видео, где дети выполняют упражнение на чтение, украинский педагог опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok. Во время занятия ученики читают на время, затем тот же отрывок текста перечитывают вдумчиво, и в завершение снова читают с таймером.

В результате, после последнего прочтения, количество усвоенного текста увеличивается. Учительница говорит, что для того, чтобы научиться читать быстрее, нужно читать больше и понимать, о чем идет речь в книге.

Упражнение Rapid разработано на основе книги Питера Кампа "Прорыв в скорости чтения. Книга за день – это реальность" (в оригинале на английском языке звучит "Breakthrough Rapid Reading"). Автор предлагает программу, которая увеличивает скорость чтения и усиливает понимание прочитанного. По его мнению, такой подход позволяет читателю выбрать соответствующие материалы и определить собственный темп. В начальных классах этот метод начал использовать не только для того, чтобы научить детей читать быстрее, но и чтобы помочь ученикам проработать большой объем информации.

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