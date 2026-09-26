84-летняя учительница физкультуры из Винницы не уступает молодым: разгадывает кроссворды, делает макияж, а ученики называют ее "живчиком". Видео

В винницком лицее № 32 физкультуру преподает 84-летняя Юлия Дольст – ее педагогический стаж составляет уже 63 года. В новом учебном году учительница продолжила преподавательскую деятельность и взяла под свою опеку два первых класса.

Об учительнице, которая, несмотря на пенсионный возраст, продолжает активно работать, рассказало "Суспильне. Винница". По словам Дольст, остаться в школе ее убедили коллеги и администрация учебного заведения.

"Хотела в этом году уже не работать. Но мне говорят: „Вы такая энергичная, хорошо уроки проводите". Я подумала: „Ну ладно, еще поработаю"", – рассказала Дольст. И призналась, что хотя работа с первоклассниками требует от учителя немалой энергичности, бодрость учеников совпадает с ее собственным темпом жизни, поэтому она справляется с задачей. "Они очень резвые. Как и я. Но нужно, чтобы они были дисциплинированными. Чем больше их нагружаешь, тем с большим энтузиазмом они работают. А мне это по душе", – сказала учительница.

Юлия Дольст призналась, что из видов спорта особенно любит легкую атлетику, волейбол, баскетбол. А еще обязательно следит за осанкой – своей, своих близких и, безусловно, учеников. "Когда с кем-то иду, и кто-то наклонился, я – бах (только своих, конечно): „Ну-ка, плечи назад расправь, подбородок подними". И так же на уроке. Плечи расправить, подбородок поднять, мы самые лучшие, мы красивые, умные и все можем. И так работа идёт", – пояснила она.

Вне работы Юлия Константиновна отдает предпочтение элегантной одежде, ведь за десятилетия работы в профессии спортивная форма ей надоела. В дни, свободные от уроков, она носит классические костюмы, подбирает к ним яркие аксессуары, делает макияж. Секретом долгой профессиональной жизни и хорошего самочувствия учительница называет чтение, разгадывание кроссвордов, ежедневную утреннюю зарядку и постоянное общение с молодежью.

За 63 года преподавания Юлия Дольст воспитала как минимум четырех мастеров спорта. Со многими выпускниками она поддерживает связь и спустя десятилетия.

Но сегодня главной личной мотивацией для поддержания формы 84-летняя учительница называет своего внука. Молодой человек сейчас в рядах ВСУ защищает Украину на фронте, а бабушка ждет его дома.

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