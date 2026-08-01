Не забирает телефоны и может выйти из класса на 15 минут: в чем секреты учителя из Чигирина, девять учеников которого сдали НМТ по математике на 200 баллов

Учитель математики из Чигирина, девять учеников которого набрали максимальные 200 баллов на Национальном мультипредметном тесте (НМТ), поделился своими подходами к обучению. Педагог Роман Барвинок объясняет: высокие результаты – это не секретная методика, а системная работа, которая длится годами.

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О своем подходе педагог рассказал порталу НУШ. По словам Барвинка, для него важно, чтобы ученики во время обучения чувствовали себя комфортно и при этом осваивали математику поэтапно, закрепляя материал на практике.

Барвинок преподает математику уже почти тридцать лет и сам происходит из учительской династии – его родственники работают педагогами еще с 1938 года. После университета он, будучи еще совсем молодым специалистом, убедил областное руководство разрешить ему открыть физико-математический класс в Чигирине – небольшом городе с населением в десять тысяч человек. Вскоре появились второй и третий классы. Уже в 2008-2009 годах ученики Барвинка побеждали на всеукраинских олимпиадах и сдавали экзамен по математике на 200 баллов. Пятнадцать лет назад Барвинок перешел в Черкасский физико-математический лицей, куда ежедневно преодолевает 63 километра из Чигирина – в шесть утра подъем, кофе и дорога с ноутбуком и учебниками. Вот что сам преподаватель считает секретами своего педагогического успеха.

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Системность: знания накапливаются постепенно

Барвинок сравнивает математику с мешком, который постоянно пополняешь, но из которого ничего нельзя выбросить. Каждая новая тема опирается на предыдущие, и никакого "скачка" через уровень быть не может. "Математика – это как строить дом: сначала фундамент, затем последовательно первый этаж, второй, перескочить с более низкого на более высокий нельзя. Если ты в десятом классе, то должен знать весь пройденный материал, начиная с седьмого", – объясняет он.

Именно поэтому с первого же года обучения "Барвинок" приучает детей к систематической ежедневной работе, а не к "штурму" перед контрольной работой. Причем задания дети получают даже на каникулы.

От простого к сложному: ни одного ученика не оставляют позади

Каждая самостоятельная работа у Барвинка построена по одному принципу: от самого простого задания к самому сложному и углубленному. Ученик, освоивший базу, обязательно справится с началом работы – и постепенно будет продвигаться дальше, насколько позволяют знания. Никто не получает чистый лист с заданием, которое сразу ставит в тупик.

Вызывать к доске ученика, если учитель видит, что тот не справится, для Барвинка неприемлемо. "Когда ученик выходит и у него что-то не получается, он чувствует себя неловко передо мной и одноклассниками и в дальнейшем боится оказаться в неловком положении", – объясняет он. Если кто-то остановился – спокойно возвращается на место, выходит другой и продолжает с той же точки. Никакого хейта, никакого публичного позора. При этом работа у доски не оценивается – оценки ставятся только за самостоятельные работы или контрольные.

Большой объем практики: задачи отовсюду и даже на каникулах

Основа основ у Барвинка – решать как можно больше задач из всех доступных источников: учебников, пособий, сборников. Самостоятельные работы длятся не стандартные двадцать минут, а весь урок. Ученики получают глубокие, многоуровневые задания с реальной нагрузкой.

Каникулы – тоже не полный отдых. Своим ученикам Барвинок иногда готовит по 200 задач. По его мнению, именно такой объем практики и ее регулярность и являются тем, что отличает его учеников от сверстников. "Уровень знаний у вас замечательный, но после сдачи НМТ будут говорить только о том, кто наберет 200 баллов", – говорит он детям, мотивируя их не останавливаться.

Ориентация на самостоятельность: уровень знаний учителя уже к одиннадцатому классу

Барвинок ставит перед учениками конкретную и амбициозную цель: к одиннадцатому классу они должны решать задачи так же, как любой учитель математики. И эта цель – не метафора. "Знаете, к концу 11-го класса большинство учеников достигают в математике уровня среднестатистического учителя и вполне способны заниматься даже репетиторством", – говорит он. Конечно, если умеют объяснять материал детям.

Во время контрольных и самостоятельных работ Барвинок не забирает у учеников мобильные телефоны. В старших классах он может вообще выйти из аудитории на пятнадцать минут. Учитель уверен – никто не будет списывать. Не потому, что боится наказания, а потому, что ученики уже давно усвоили: списывать – значит обмануть самого себя. К тому же педагог заботится о том, чтобы в классе царила дисциплина, а ученикам хватало одного взгляда, чтобы взять себя в руки.

Формирование мышления: видеть несколько вариантов решения

Барвинок учит не просто решать задачи, а искать различные способы их решения. Это, по его убеждению, формирует математическое мышление, которое пригодится далеко за пределами урока – в бизнесе, на ответственной должности, в любой ситуации, где может возникнуть необходимость принять нестандартное решение.

"Люди с математическим мышлением очень нужны стране", – убежден он. Поэтому на уроках он не дает единственно правильного ответа – он вместе с учениками ищет все возможные пути к нему. И считает это важнее, чем сам результат.

Психологическая поддержка: класс как семья

Барвинок сознательно создает в классе то, что сам называет семейной атмосферой. Поэтому его ученикам не стыдно ошибаться. Они знают, что не понимать материал – это нормально. "Нет в этом ничего страшного, мы же в своей семье", – повторяет он ученикам. И дети это усваивают: перестают бояться растеряться, перестают скрывать пробелы в знаниях.

Барвинку, по его словам, важно не иметь в классе любимчиков. К сильным и к слабым он относится одинаково – и ученики это чувствуют. Именно поэтому ему доверяют. А доверие, убежден Барвинок, и является основой того, что ученик действительно учится, а не просто отсиживает уроки. Именно поэтому с некоторыми выпускниками, часть из которых тоже стала учителями, он поддерживает связь на протяжении многих лет.

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